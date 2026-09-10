Окупанти винесли вирок подружжю з Мелітополя: українців засудили на 20 та 18 років

Російський Південний окружний військовий суд виніс вирок подружжю з окупованого Мелітополя - громадянам України Геннадію та Ользі Капраловим. Чоловіка засудили до 20 років ув'язнення, жінку - до 18 років. Перед цим подружжя заявляло про катування після викрадення російськими силовиками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Медіазона".

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61-річний Геннадій Капралов отримав 20 років колонії суворого режиму, з яких перші п'ять років має провести у в'язниці, а також штраф у 700 тисяч рублів. Його 53-річну дружину Ольгу засудили до 18 років колонії загального режиму та штрафу у 600 тисяч рублів.

Як повідомляє "Медіазона", російський прокурор просив призначити Капралову 22 роки позбавлення волі, а його дружині — 21 рік.

Українців звинуватили у підготовці терактів

Російські силовики звинуватили подружжя у підготовці теракту, участі в терористичному співтоваристві, незаконному обігу вибухівки, наркотиків та хімічної зброї.

За версією російського слідства, Капралови нібито були учасниками підпільної групи, яка у 2023 році за завданням українських спецслужб готувала в окупованому Мелітополі теракти.

Серед іншого, російська сторона стверджувала, що для підготовки нападів могли використовувати метадон, метиловий спирт та бойову отруйну речовину BZ.

Під час судових дебатів із обвинувачення прибрали статтю про незаконний обіг наркотиків через сплив строків давності.

За твердженням російських силовиків, Геннадій Капралов разом зі своїм знайомим Ділявером Куршутовим нібито забирав із тайника вибухівку та отруйні речовини. Пластид, за версією слідства, Ольга Капралова мала заховати в іграшковому коні.

Водночас захист звертав увагу на суперечності у доказах російського слідства.

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Подружжя викрали в окупованому Мелітополі

Геннадія та Ольгу Капралових викрали 21 серпня 2023 року на вулиці в окупованому Мелітополі. До листопада того ж року їх утримували в таємній тюрмі, облаштованій, за даними "Медіазони", у будівлі колишньої лікарні або поліклініки неподалік заводу "Гідромаш".

Під час судового розгляду Капралови розповідали про катування та жорстоке поводження після викрадення.

Зокрема, Геннадій Капралов у своїх свідченнях розповідав про тортури. Перші показання він підписав 24 листопада 2023 року.

Інші фігуранти справи

Росія також оголосила в розшук 47-річного Олександра Когута, якому силовики відводять роль нібито організатора терористичного співтовариства.

Справу Ділявера Куршутова виділили в окреме провадження. У вересні 2025 року Південний окружний військовий суд РФ засудив його до 10 років позбавлення волі.

Водночас адвокатка Оксана Ольгердт під час дебатів наголошувала, що експертиза вибухівки, захованої в іграшці, виявила сліди Куршутова, однак не підтвердила контакту Геннадія Капралова з цією вибухівкою.

Таким чином, російський суд засудив двох громадян України, які проживали в окупованому Мелітополі, на підставі звинувачень російських силових структур. Подружжя раніше заявляло про викрадення та катування під час перебування в російському полоні.

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