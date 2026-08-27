В окупованому Мелітополі росіяни засудили жінку до 13 років колонії за нібито передачу даних про війська РФ
Створений російською окупаційною владою так званий "Запорізький обласний суд" засудив жительку Мелітополя до 13 років колонії за звинуваченням у "шпигунстві". За версією російського слідства, українка передавала інформацію про місця розташування та переміщення російських військових, озброєння і техніки на окупованій частині Запорізької області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише російське видання "Медіазона" з посиланням на повідомлення окупаційного суду.
Росіяни приховали ім'я засудженої
У повідомленні окупаційного суду жінку називають лише "громадянкою Т." та зазначають, що вона народилася 1979 року. Її повного імені російська сторона офіційно не оприлюднила.
Водночас "Медіазона" звернула увагу, що у базі проєкту "Если б не было войны", який збирає, зокрема, інформацію про переслідування українців Росією, є лише одна жителька Запорізької області 1979 року народження, щодо якої порушували справу про "шпигунство". Це Інна Ткаченко.
Крім того, як з'ясували журналісти, прізвище Ткаченко міститься в адресному рядку фотографії засудженої, опублікованої на сайті створеного окупантами суду. Таким чином, імовірно, йдеться саме про Інну Ткаченко.
Передавала дані про російські війська – версія окупантів
Російська сторона називає жінку "прихильницею проукраїнської ідеології". Окремо їй фактично ставлять у провину те, що вона виступала проти війни та, як сформулювали окупанти, "відчувала неприязнь" до російської влади.
За версією російського слідства, жителька Мелітополя побачила в одному з "проукраїнських каналів" заклик передавати відомості про місця розташування та переміщення російських військ на окупованій території Запорізької області.
Росіяни стверджують, що з травня до серпня 2023 року вона надсилала українській стороні інформацію про місця дислокації та пересування військовослужбовців РФ, а також російського озброєння і військової техніки в Мелітополі та навколишніх населених пунктах.
Окупаційний суд визнав жінку винною у передачі відомостей, які, за формулюванням російської сторони, могли бути використані "проти безпеки" РФ, та призначив їй 13 років позбавлення волі в колонії загального режиму.
Мелітополь перебуває під російською окупацією з 2022 року. Україна не визнає створені РФ на окупованих територіях "органи влади" та "суди", а саме місто відповідно до міжнародно визнаних кордонів є частиною України.
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