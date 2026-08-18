Росіянина схопили за передачу Україні даних про військові та промислові об’єкти у Рязанській області

Російські силовики заявили про затримання 44-річного чоловіка, якого звинувачують у співпраці з українською розвідкою. За версією ФСБ, він збирав відомості про низку об’єктів у Рязанській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські видання, в тому числі й "Медіазона" з посиланням на Центр громадських зв’язків ФСБ РФ.

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ФСБ заявляє про передачу даних українській розвідці

За версією російської спецслужби, чоловік через Telegram нібито встановив контакт із представником української розвідки та за його завданням збирав інформацію.

Йдеться про дані щодо об’єктів Міноборони РФ, російського оборонно-промислового та паливно-енергетичного комплексів у Рязанській області.

ФСБ наголошує, що затриманий народився у 1982 році та до 2022 року мав громадянство України. Сам чоловік на оприлюдненому російською спецслужбою відео заявив, що народився в РРФСР.

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Затриманого відправили до СІЗО

Проти чоловіка порушили кримінальну справу за статтею 275 КК РФ – "державна зрада". Суд відправив його під варту.

Водночас із кадрів відео ФСБ випливає, що саме затримання могло відбутися значно раніше за оприлюднення інформації: на записі видно квітучі дерева, що може свідчити про весняний період.

Незалежного підтвердження викладених ФСБ обставин справи немає.

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