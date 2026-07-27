Кримський політв’язень Сергій Лихоманов зник під час етапування до російської в’язниці

Кримський політв'язень Сергій Лихоманов зник під час незаконного етапування з тимчасово окупованого Криму до Росії. Уже понад два місяці його місцеперебування залишається невідомим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Кримськотатарський ресурсний центр, востаннє чоловік виходив на зв'язок із рідними 17 квітня 2026 року.

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До 4 березня Лихоманова утримували в СІЗО №2 Таганрога. Пізніше його перевели до СІЗО №2 в окупованому Сімферополі для участі у слідчих діях у справі іншого фігуранта – Руслана Швеця-Чорного.

Під час останньої телефонної розмови політв'язень повідомив, що перебуває у СІЗО №1 Краснодара. Після цього зв'язок із ним обірвався.

11 травня родина отримала відповідь від російських силових структур, у якій стверджувалося, що Лихоманов нібито перебуває в Саратові, а кінцевим пунктом етапування має стати в'язниця "Владимирський централ". Однак підтверджених даних про його місцеперебування досі немає.

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У Кримськотатарському ресурсному центрі наголошують, що політв'язень має низку хронічних захворювань, зокрема хвороби кишківника, хребта та нирок, а також новоутворення в ділянці ліктя. Він потребує постійного лікування, спеціального харчування та медикаментів, однак у місцях несвободи належної медичної допомоги не отримує.

У жовтні 2025 року окупаційний суд засудив Сергія Лихоманова до 15 років ув'язнення за обвинуваченнями у "державній зраді" та "підготовці теракту". Російська сторона стверджує, що він нібито співпрацював із СБУ, передавав інформацію про військові об'єкти в окупованому Севастополі та готував підрив залізничного мосту через річку Бельбек. Україна та міжнародні правозахисні організації розглядають такі переслідування як політично мотивовані.

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