Крымский политзаключенный Сергей Лихоманов исчез во время этапирования в российскую тюрьму

Крымский политзаключенный Сергей Лихоманов пропал во время незаконной перевозки из временно оккупированного Крыма в Россию. Уже более двух месяцев его местонахождение остается неизвестным.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крымскотатарский ресурсный центр, в последний раз мужчина выходил на связь с родными 17 апреля 2026 года.

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До 4 марта Лихоманова содержали в СИЗО №2 Таганрога. Позже его перевели в СИЗО №2 в оккупированном Симферополе для участия в следственных действиях по делу другого фигуранта - Руслана Швеца-Черного.

Во время последнего телефонного разговора политзаключенный сообщил, что находится в СИЗО №1 Краснодара. После этого связь с ним прервалась.

11 мая семья получила ответ от российских силовых структур, в котором утверждалось, что Лихоманов якобы находится в Саратове, а конечным пунктом этапирования должна стать тюрьма "Владимирский централ". Однако подтвержденных данных о его местонахождении до сих пор нет.

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В Крымскотатарском ресурсном центре отмечают, что у политзаключенного есть ряд хронических заболеваний, в частности - болезни кишечника, позвоночника и почек, а также новообразование в области локтя. Он нуждается в постоянном лечении, специальном питании и медикаментах, однако в местах лишения свободы надлежащей медицинской помощи не получает.

В октябре 2025 года оккупационный суд приговорил Сергея Лихоманова к 15 годам лишения свободы по обвинениям в "государственной измене" и "подготовке теракта". Российская сторона утверждает, что он якобы сотрудничал с СБУ, передавал информацию о военных объектах в оккупированном Севастополе и готовил подрыв железнодорожного моста через реку Бельбек. Украина и международные правозащитные организации рассматривают такие преследования как политически мотивированные.

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