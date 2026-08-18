Россиянина задержали за передачу Украине данных о военных и промышленных объектах в Рязанской области
Российские силовики заявили о задержании 44-летнего мужчины, которого обвиняют в сотрудничестве с украинской разведкой. По версии ФСБ, он собирал сведения о ряде объектов в Рязанской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские издания, в том числе и "Медиазона" со ссылкой на Центр по связям с общественностью ФСБ РФ.
ФСБ заявляет о передаче данных украинской разведке
По версии российской спецслужбы, мужчина через Telegram якобы установил контакт с представителем украинской разведки и по его заданию собирал информацию.
Речь идет о данных, касающихся объектов Минобороны РФ, российского оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов в Рязанской области.
ФСБ отмечает, что задержанный родился в 1982 году и до 2022 года имел гражданство Украины. Сам мужчина на обнародованном российской спецслужбой видео заявил, что родился в РСФСР.
Задержанного отправили в СИЗО
Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ – "государственная измена". Суд поместил его под стражу.
В то же время из кадров видео ФСБ следует, что само задержание могло произойти значительно раньше обнародования информации: на записи видны цветущие деревья, что может свидетельствовать о весеннем периоде.
Независимого подтверждения изложенных ФСБ обстоятельств дела нет.
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