Россиянина задержали за передачу Украине данных о военных и промышленных объектах в Рязанской области

Российские силовики заявили о задержании 44-летнего мужчины, которого обвиняют в сотрудничестве с украинской разведкой. По версии ФСБ, он собирал сведения о ряде объектов в Рязанской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские издания, в том числе и "Медиазона" со ссылкой на Центр по связям с общественностью ФСБ РФ.

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ФСБ заявляет о передаче данных украинской разведке

По версии российской спецслужбы, мужчина через Telegram якобы установил контакт с представителем украинской разведки и по его заданию собирал информацию.

Речь идет о данных, касающихся объектов Минобороны РФ, российского оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов в Рязанской области.

ФСБ отмечает, что задержанный родился в 1982 году и до 2022 года имел гражданство Украины. Сам мужчина на обнародованном российской спецслужбой видео заявил, что родился в РСФСР.

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Задержанного отправили в СИЗО

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ – "государственная измена". Суд поместил его под стражу.

В то же время из кадров видео ФСБ следует, что само задержание могло произойти значительно раньше обнародования информации: на записи видны цветущие деревья, что может свидетельствовать о весеннем периоде.

Независимого подтверждения изложенных ФСБ обстоятельств дела нет.

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