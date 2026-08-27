В оккупированном Мелитополе россияне приговорили женщину к 13 годам колонии за якобы передачу данных о войсках РФ

Созданный российскими оккупационными властями так называемый "Запорожский областной суд" приговорил жительницу Мелитополя к 13 годам колонии по обвинению в "шпионаже". По версии российского следствия, украинка передавала информацию о местонахождении и перемещении российских военных, вооружения и техники на оккупированной части Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание "Медиазона" со ссылкой на сообщение оккупационного суда.

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Россияне скрыли имя осужденной

В сообщении оккупационного суда женщину называют лишь "гражданкой Т." и отмечают, что она родилась в 1979 году. Ее полное имя российская сторона официально не обнародовала.

В то же время "Медиазона" обратила внимание, что в базе проекта "Если бы не было войны", который собирает, в частности, информацию о преследовании украинцев Россией, есть только одна жительница Запорожской области 1979 года рождения, в отношении которой возбудили дело о "шпионаже". Это Инна Ткаченко.

Кроме того, как выяснили журналисты, фамилия Ткаченко указана в адресной строке фотографии осужденной, опубликованной на сайте созданного оккупантами суда. Таким образом, вероятно, речь идет именно об Инне Ткаченко.

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Передавала данные о российских войсках – версия оккупантов

Российская сторона называет женщину "сторонницей проукраинской идеологии". Отдельно ей фактически вменяют в вину то, что она выступала против войны и, как сформулировали оккупанты, "испытывала неприязнь" к российской власти.

По версии российского следствия, жительница Мелитополя увидела на одном из "проукраинских каналов" призыв передавать сведения о местах дислокации и перемещениях российских войск на оккупированной территории Запорожской области.

Россияне утверждают, что с мая по август 2023 года она передавала украинской стороне информацию о местах дислокации и передвижениях военнослужащих РФ, а также российского вооружения и военной техники в Мелитополе и прилегающих населенных пунктах.

Оккупационный суд признал женщину виновной в передаче сведений, которые, по формулировке российской стороны, могли быть использованы "против безопасности" РФ, и приговорил её к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Мелитополь находится под российской оккупацией с 2022 года. Украина не признает созданные РФ на оккупированных территориях "органы власти" и "суды", а сам город в соответствии с международно признанными границами является частью Украины.

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