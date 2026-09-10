Оккупанты вынесли приговор супружеской паре из Мелитополя: украинцев приговорили к 20 и 18 годам

Российский Южный окружной военный суд вынес приговор супружеской паре из оккупированного Мелитополя — гражданам Украины Геннадию и Ольге Капраловым. Мужчину приговорили к 20 годам лишения свободы, женщину — к 18 годам. Ранее супружеская пара заявляла о пытках после похищения российскими силовиками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Медиазона".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

61-летний Геннадий Капралов получил 20 лет колонии строгого режима, из которых первые пять лет должен провести в тюрьме, а также штраф в размере 700 тысяч рублей. Его 53-летнюю жену Ольгу приговорили к 18 годам колонии общего режима и штрафу в размере 600 тысяч рублей.

Как сообщает "Медиазона", российский прокурор просил назначить Капралову 22 года лишения свободы, а его супруге — 21 год.

Украинцев обвинили в подготовке терактов

Российские силовики обвинили супружескую пару в подготовке теракта, участии в террористическом сообществе, незаконном обороте взрывчатки, наркотиков и химического оружия.

По версии российского следствия, Капраловы якобы были участниками подпольной группы, которая в 2023 году по заданию украинских спецслужб готовила в оккупированном Мелитополе теракты.

Среди прочего, российская сторона утверждала, что для подготовки нападений могли использоваться метадон, метиловый спирт и боевое отравляющее вещество BZ.

В ходе судебных прений из обвинения была исключена статья о незаконном обороте наркотиков в связи с истечением срока давности.

По утверждению российских силовиков, Геннадий Капралов вместе со своим знакомым Дилявером Куршутовым якобы забирал из тайника взрывчатку и ядовитые вещества. Пластид, по версии следствия, Ольга Капралова должна была спрятать в игрушечной лошадке.

В то же время защита обращала внимание на противоречия в доказательствах российского следствия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты приговорили жителя Старобельска к 16 годам колонии за якобы шпионаж в пользу Украины

Супружескую пару похитили в оккупированном Мелитополе

Геннадия и Ольгу Капраловых похитили 21 августа 2023 года на улице в оккупированном Мелитополе. До ноября того же года их удерживали в тайной тюрьме, оборудованной, по данным "Медиазоны", в здании бывшей больницы или поликлиники недалеко от завода "Гидромаш".

Во время судебного разбирательства Капраловы рассказывали о пытках и жестоком обращении после похищения.

В частности, Геннадий Капралов в своих показаниях рассказывал о пытках. Первые показания он подписал 24 ноября 2023 года.

Другие фигуранты дела

Россия также объявила в розыск 47-летнего Александра Когута, которому силовики отводят роль якобы организатора террористического сообщества.

Дело Дилявера Куршутова выделили в отдельное производство. В сентябре 2025 года Южный окружной военный суд РФ приговорил его к 10 годам лишения свободы.

В то же время адвокат Оксана Ольгердт в ходе прений подчеркивала, что экспертиза взрывчатки, спрятанной в игрушке, выявила следы Куршутова, однако не подтвердила контакта Геннадия Капралова с этой взрывчаткой.

Таким образом, российский суд приговорил двух граждан Украины, проживавших в оккупированном Мелитополе, на основании обвинений российских силовых структур. Супруги ранее заявляли о похищении и пытках во время пребывания в российском плену.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Мелитополе россияне приговорили женщину к 13 годам колонии за якобы передачу данных о войсках РФ