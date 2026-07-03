Россия за полгода повредила десятки редакций и ранила журналистов: НСЖУ зафиксировала 80 случаев
Национальный союз журналистов Украины за первое полугодие 2026 года зафиксировал 80 подтвержденных случаев, когда российская агрессия привела к физическим последствиям для журналистов или медиаинфраструктуры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальном союзе журналистов Украины.
По данным НСЖУ, за шесть месяцев зафиксировано 35 случаев повреждения жилья и имущества журналистов, 28 случаев разрушения или повреждения редакций и медиаобъектов, 14 случаев, когда журналисты попали под российские атаки во время работы, а также три случая ранения гражданских журналистов.
"Каждая поврежденная редакция, каждый раненый журналист, каждый незаконно заключенный медиаработник - это отдельное доказательство системной войны России против свободы слова", - подчеркнул председатель НСЖУ Сергей Томиленко.
Больше всего атак пришлось на май
Наибольшее количество случаев НСЖУ зафиксировала в мае – 22. Это связывают с массированной российской атакой на Киев в ночь на 24 мая, когда были повреждены редакции украинских и международных СМИ, в частности УНИАН, "Граты", "Реальная газета", студии ARD и Deutsche Welle, а также офис Киевской региональной организации НСЖУ.
В союзе отмечают, что характер угроз для журналистов существенно изменился из-за массового применения Россией ударных беспилотников. Особое беспокойство вызывают FPV-дроны на оптоволокне, которые практически не обнаруживаются имеющимися средствами контроля.
Россия удерживает не менее 28 украинских журналистов
По данным НСЖУ, в течение первого полугодия погибших среди гражданских журналистов не было, однако ранения получили трое медийщиков. В то же время погибли десять журналистов и работников СМИ, служивших в рядах Сил обороны Украины.
Кроме того, Россия незаконно удерживает не менее 28 украинских журналистов. В течение первого полугодия 2026 года ни один из них не был освобожден.
По информации НСЖУ, с начала полномасштабного вторжения в результате российской агрессии погибли не менее 152 представителя украинского медиасообщества.
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