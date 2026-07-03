Росія за пів року пошкодила десятки редакцій і поранила журналістів: НСЖУ зафіксувала 80 випадків

Національна спілка журналістів України за перше півріччя 2026 року задокументувала 80 підтверджених випадків, коли російська агресія спричинила фізичні наслідки для журналістів або медіаінфраструктури.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національній спілці журналістів України.

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За даними НСЖУ, за шість місяців зафіксували 35 випадків пошкодження житла та майна журналістів, 28 випадків руйнування або пошкодження редакцій і медіаоб'єктів, 14 випадків, коли журналісти потрапили під російські атаки під час роботи, а також три випадки поранення цивільних журналістів.

"Кожна пошкоджена редакція, кожен поранений журналіст, кожен незаконно ув'язнений медійник – це окремий доказ системної війни Росії проти свободи слова", – наголосив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

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Найбільше атак припало на травень

Найбільшу кількість випадків НСЖУ зафіксувала у травні – 22. Це пов'язують із масованою російською атакою на Київ у ніч на 24 травня, коли були пошкоджені редакції українських та міжнародних медіа, зокрема УНІАН, "Ґрати", "Реальна газета", студії ARD і Deutsche Welle, а також офіс Київської регіональної організації НСЖУ.

У спілці зазначають, що характер загроз для журналістів суттєво змінився через масове застосування Росією ударних безпілотників. Особливе занепокоєння викликають FPV-дрони на оптоволокні, які практично не виявляються наявними засобами контролю.

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Росія утримує щонайменше 28 українських журналістів

За даними НСЖУ, протягом першого півріччя загиблих серед цивільних журналістів не було, однак поранення отримали троє медійників. Водночас загинули десятеро журналістів і працівників медіа, які служили у лавах Сил оборони України.

Крім того, Росія незаконно утримує щонайменше 28 українських журналістів. Упродовж першого півріччя 2026 року не був звільнений жоден із них.

За інформацією НСЖУ, від початку повномасштабного вторгнення через російську агресію загинули щонайменше 152 представники української медіаспільноти.

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