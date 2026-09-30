ПАРЄ вимагає від Росії негайно звільнити із полону щонайменше 26 українських журналістів

Парламентська асамблея Ради Європи вимагає від Росії негайного та безумовного звільнення українських журналістів, яких вона незаконно утримує в полоні. У ПАРЄ наголосили, що цілеспрямовані напади на журналістів та їхні вбивства під час війни є воєнними злочинами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в ухваленій ПАРЄ резолюції "Зростаючі загрози медіаплюралізму та незалежності медіа", яку 30 вересня підтримали 106 делегатів.

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"Війна Росії проти України, що триває, залишається найбільшою загрозою для журналістів у Європі. Асамблея нагадує, що журналісти є цивільними особами й перебувають під захистом міжнародного права, а цілеспрямовані напади на них та їхнє вбивство є воєнним злочином", – зазначається в документі.

Щонайменше 26 українських журналістів залишаються в російському полоні

Як повідомила членкиня української делегації в ПАРЄ Євгенія Кравчук, у резолюції окремо йдеться про щонайменше 26 українських журналістів, яких Росія незаконно утримує переважно за сфабрикованими обвинуваченнями.

Також у документі згадується українська журналістка Вікторія Рощина, яка загинула в російському полоні.

Асамблея вимагає негайно та безумовно звільнити полонених журналістів, а винних у злочинах проти представників медіа – притягнути до відповідальності.

Окрему увагу ПАРЄ приділила ситуації на тимчасово окупованих територіях України. У резолюції йдеться про примусове закриття або захоплення українських редакцій, переслідування місцевих журналістів та заміну українського мовлення російською державною пропагандою.

Держави-члени Ради Європи закликали співпрацювати в розслідуванні злочинів проти журналістів і підтримувати українські редакції – зокрема ті, які працюють поблизу фронту або були переміщені з тимчасово окупованих територій.

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ПАРЄ підтримала обмеження кремлівських пропагандистських мереж

Ще одна частина резолюції стосується російського інформаційного впливу в Європі. Серед його інструментів ПАРЄ називає контрольовані державою медіа, приховане володіння та фінансування інформаційних ресурсів, а також скоординовані кампанії в інтернеті.

За словами Кравчук, Асамблея підтримала заходи ЄС та держав-членів щодо призупинення мовлення пов’язаних із Кремлем пропагандистських мереж.

"Асамблея вітає заходи ЄС та держав-членів щодо призупинення мовлення пов’язаних із Кремлем пропагандистських мереж і чітко наголошує: якщо такі заходи здійснюються відповідно до практики ЄСПЛ, вони є легітимним захистом медіаплюралізму, а не його обмеженням", – пояснила вона.

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ПАРЄ також закликала продовжувати заходи проти російських і білоруських державних медіа, залучених до воєнної пропаганди.

У ширшому контексті резолюція містить рекомендації щодо захисту незалежних медіа в Європі. Йдеться, зокрема, про незалежність медіарегуляторів, відкритість даних про кінцевих власників медіа, прозору підтримку місцевої журналістики, захист журналісток від погроз та протидію транснаціональним репресіям.

ПАРЄ також запропонувала працювати над створенням загальноєвропейської бази даних про власників медіа, яка має бути безоплатно доступною громадськості.

Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, ПАРЄ закликала європейські держави забезпечити ветеранам комплексну допомогу, зокрема щонайменше три роки посиленого супроводу після звільнення з військової служби.

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