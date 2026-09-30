Порошенко в ПАРЄ закликав до трибуналу над Росією та справедливих компенсацій Україні

Пʼятий Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з Групою Європейської народної партії у Парламентській асамблеї Ради Європи закликав союзників до справедливого трибуналу над агресором, звільнення бранців Кремля та справедливих компенсацій Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Євросолідарності".

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Про полонених та зміну тактики Росії

Порошенко висловив солідарність із жертвами переслідувань, цивільними особами та військовополоненими, які перебувають у неволі вже понад п'ять років, а деякі — вже під 90 років.

"І попри обіцянки російської влади негайно звільнити літніх ув’язнених та старих людей, які постраждали від переслідувань, ми не бачимо абсолютно жодного прогресу. У цій ситуації це є просто очевидним доказом: не вірте Путіну", – сказав Порошенко.

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Він також зауважив, що стратегія Росії в останні тижні змінилася, і ворог безперервно тероризує цивільне населення у містах та селах.

"Якщо раніше Київ був відносно мирним містом, то тепер він перебуває у зоні бойових дій. І ми повинні розуміти: якщо Путін здатний робити це в центрі України, на заході України, то вже наступної миті він зможе зробити це в Європі. Саме тому ми боремося за Європу, а не лише за себе", – наголосив Порошенко.

Про підтримку України та оборонну співпрацю

"Чим більше ви підтримуєте Україну, тим слабшою буде Росія. Чим більше санкцій ви запроваджуєте, тим слабшою буде Росія. Що ефективніші кошти й зброю ви надаєте Україні, то швидше закінчиться ця війна. Тож сильніша Україна – означає сильніша Європа", – переконаний лідер "Євросолідарності".

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Він також констатував, що Європа досі не має достатньо озброєння, аби захистити власну землю, і наголосив на важливості ефективної співпраці у військово-промисловому комплексі — зокрема, за прикладом Литви, Швеції та Данії.

"Проте деякі країни не настільки відповідально ставляться до цієї співпраці. Кожна копійка, яку ви інвестуєте в українську оборонну промисловість – це не благодійність, це інвестиція у вашу власну безпеку. Передові інновації та бойовий досвід у поєднанні з європейськими промисловими потужностями та американськими технологіями безперечно здатні наблизити кінець війни", – вважає Порошенко.

Політик закликав депутатів звернутися до національних парламентів та політичної родини ЄНП, аби домагатися сильнішої військової підтримки, насамперед у сферах ППО, далекобійних ракетних технологій та швидкого нарощування європейського оборонного виробництва.

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Про трибунал та компенсації

"Водночас хочу наголосити: не може бути тривалого миру без справедливості та притягнення до відповідальності. Я рішуче вітаю вашу ініціативу про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Це історичний крок. Тепер ми маємо гарантувати, що він стане повноцінно функціонуючим органом, а не просто декларацією", - зазначив Порошенко.

За його словами, компенсаційний механізм має перейти від документування збитків до реальних виплат — особливо в контексті процесу імплементації рішень Європейського суду з прав людини щодо Росії, включно з виплатою компенсацій. Він додав, що Група ЄНП залишається рушійною політичною силою в цьому напрямку.