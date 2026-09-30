Порошенко в ПАРЄ закликав до трибуналу над Росією та справедливих компенсацій Україні
Пʼятий Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з Групою Європейської народної партії у Парламентській асамблеї Ради Європи закликав союзників до справедливого трибуналу над агресором, звільнення бранців Кремля та справедливих компенсацій Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Євросолідарності".
Про полонених та зміну тактики Росії
Порошенко висловив солідарність із жертвами переслідувань, цивільними особами та військовополоненими, які перебувають у неволі вже понад п'ять років, а деякі — вже під 90 років.
"І попри обіцянки російської влади негайно звільнити літніх ув’язнених та старих людей, які постраждали від переслідувань, ми не бачимо абсолютно жодного прогресу. У цій ситуації це є просто очевидним доказом: не вірте Путіну", – сказав Порошенко.
Він також зауважив, що стратегія Росії в останні тижні змінилася, і ворог безперервно тероризує цивільне населення у містах та селах.
"Якщо раніше Київ був відносно мирним містом, то тепер він перебуває у зоні бойових дій. І ми повинні розуміти: якщо Путін здатний робити це в центрі України, на заході України, то вже наступної миті він зможе зробити це в Європі. Саме тому ми боремося за Європу, а не лише за себе", – наголосив Порошенко.
Про підтримку України та оборонну співпрацю
"Чим більше ви підтримуєте Україну, тим слабшою буде Росія. Чим більше санкцій ви запроваджуєте, тим слабшою буде Росія. Що ефективніші кошти й зброю ви надаєте Україні, то швидше закінчиться ця війна. Тож сильніша Україна – означає сильніша Європа", – переконаний лідер "Євросолідарності".
Він також констатував, що Європа досі не має достатньо озброєння, аби захистити власну землю, і наголосив на важливості ефективної співпраці у військово-промисловому комплексі — зокрема, за прикладом Литви, Швеції та Данії.
"Проте деякі країни не настільки відповідально ставляться до цієї співпраці. Кожна копійка, яку ви інвестуєте в українську оборонну промисловість – це не благодійність, це інвестиція у вашу власну безпеку. Передові інновації та бойовий досвід у поєднанні з європейськими промисловими потужностями та американськими технологіями безперечно здатні наблизити кінець війни", – вважає Порошенко.
- Політик закликав депутатів звернутися до національних парламентів та політичної родини ЄНП, аби домагатися сильнішої військової підтримки, насамперед у сферах ППО, далекобійних ракетних технологій та швидкого нарощування європейського оборонного виробництва.
Про трибунал та компенсації
"Водночас хочу наголосити: не може бути тривалого миру без справедливості та притягнення до відповідальності. Я рішуче вітаю вашу ініціативу про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Це історичний крок. Тепер ми маємо гарантувати, що він стане повноцінно функціонуючим органом, а не просто декларацією", - зазначив Порошенко.
За його словами, компенсаційний механізм має перейти від документування збитків до реальних виплат — особливо в контексті процесу імплементації рішень Європейського суду з прав людини щодо Росії, включно з виплатою компенсацій. Він додав, що Група ЄНП залишається рушійною політичною силою в цьому напрямку.
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СКАЖЕТЕ НЕ В ТЕМУ - та ні , це відео треба ставити на розширення кругом й всюди , бо лиш Рева уміє так дошкульно нищити владу вови , котра "опускає руки" партнерів у допопомозі Україні
Поставити це відео на "пресконференції вови ", сидячого за гратами , любітєля автомата газводи савєцкіх времьон - посилання на кращі приклади совоковії історії , перекладені на ньюБендерШтілерманівську дійністьза влади вови .