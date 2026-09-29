Порошенко закликав ЄС негайно масштабувати військове виробництво: Україна виграє для вас час. ВIДЕО

Петро Порошенко під час виступу на Політичній асамблеї Європейської народної партії в Тулузі закликав партнерів терміново масштабувати виробництво сучасних типів озброєнь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Євросолідарності".

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Україна виграє час для Європи

Він провів паралелі з 30-ми роками минулого століття і зауважив: Європа не має часу на довгі дискусії про перехід на військові рейки, бо російська агресія вже впритул наблизилась до ЄС, і лише Україна її стримує.

"Україна сьогодні - це не просто захисна стіна для Європи. Україна виграє час для Європи - для відновлення оборонної промисловості, для переведення вашої промисловості на військові рейки. Будь ласка, не марнуйте цей час. Ціну за цей час українці платять своїми життями", - сказав Порошенко.

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Перевага Росії у масштабах та загроза нової мобілізаці

"Росія має перевагу в масштабах військового виробництва. Вона може виробляти тисячі ударних безпілотників і сотні ракет. Тепер, коли так звані "вибори" в Росії закінчилися, очікуйте ще більшого нарощування виробництва та очікуйте мобілізації. Є інформація, що Росія замовила понад пів мільйона шоломів і сотні одиниць бронетехніки", - констатує пʼятий президент.

"Україна навчилася швидко адаптуватися і швидко винаходити. Тому питання вже полягає не лише в тому, у кого кращі технології. Питання в тому, хто може масштабувати виробництво. Щоб перемогти Росію, нам недостатньо просто вижити. Ми повинні пам’ятати, що маємо перевершити її у виробництві. І це завдання не лише України. Це завдання Європи. Ваше завдання", - наголошує Порошенко.

"Наша формула має бути простою. Технології дають нам перевагу. Масштаб дає нам силу. Україна не може зробити це наодинці. Нам потрібен масштаб вашого промислового виробництва. А промислова перевага дає нам можливість перемогти. Я не можу зрозуміти одного: як Європа, настільки більша, багатша, інноваційніша за Росію все ще відстає від російського військового виробництва? Європа має більший потенціал, проте Росія має більший обсяг випуску", - зауважив Порошенко.

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Посилення санкцій проти РФ

Він також закликав зміцнювати європейську і трансатлантичну єдність, та ослаблювати Росію через санкції.

"Нам потрібно поєднати американські технології, європейські промислові потужності та український бойовий досвід. Разом ми можемо створити таку оборонно-промислову базу, з якою Росія просто не зможе зрівнятися. Ми повинні послабити воєнний та економічний потенціал Росії. Сильніші санкції. Менше грошей для російської воєнної машини. Мета проста: Росія не повинна мати змоги випередити нас у виробництві. На жаль, останній пакет санкцій ЄС приніс те, чого ніхто не хотів бачити: послаблення для деяких заможних росіян, наближених до путіна. Цього просто не мало статися ні зараз, ні в майбутньому", - зауважив пʼятий президент.

"Нам потрібна сильніша Україна за столом переговорів. Найкращий спосіб посилити переговорну позицію України - це посилити саму Україну. Ми маємо одного з найкращих дипломатів у світі для цих переговорів із Росією - Збройні Сили України. Тому що Путін розуміє мову сили, і наші Збройні Сили навчилися розмовляти з путіним саме цією мовою", - сказав Порошенко.

На думку лідера опозиції, саме під час війни важливими факторами стійкості всередині України є демократія, верховенство права і проведення реформ.

"Демократія під час війни - це не розкіш. Це цінність. Це джерело нашої сили. Ми відрізняємося від Росії. Єдність під час війни має значення не менше, ніж зброя. Ми продемонстрували це у 2022 році. Ми повинні продемонструвати це й зараз. Patriot, ракети-перехоплювачі, коаліція та уряд національної єдності. Нація має бути єдиною. І це дієві кроки проти корупції, проти наступу на опозицію, проти наступу на демократію", - говорить Порошенко.

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Реформи та боротьба з корупцією

"Реформи під час війни - це не тягар. Боротьба з корупцією - не тягар. Вони є потужним поштовхом до стійкості, особливо у війні на виснаження. Верховенство права - це не гасло. Це обов’язкова вимога. Особливо для країни у стані війни", - говорить Порошенко.

"І про рух України до членства в ЄС. Наш поступ має бути нестримним, але базуватися на реальних заслугах. Він має прискоритися. Європейський Союз з Україною безумовно стане сильнішим", - вважає пʼятий президент.

"Умови для справедливого і тривалого миру створюються не лише на полі бою. Дійсно, все має починатися з всеосяжного, беззастережного припинення вогню. Припинити убивати людей - це наша категорична вимога до Путіна. Саме так я зробив у 2015 році, коли ми зафіксували Мінські угоди та виграли час для розбудови Збройних Сил. Мир не твориться лише через міжнародні контакти. Він не твориться лише масштабними діями Європи. Він також створюється розбудовою сильнішої європейської України", - наголосив Порошенко.