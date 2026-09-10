Залужний закликав збільшити інвестиції в український ОПК: Виробляти сьогодні те, що потрібно завтра

Колишній головнокомандувач ЗСУ та посол у Великій Британії Валерій Залужний наголосив на необхідності системного впливу на здатність Росії продовжувати війну та закликав партнерів збільшити фінансування і технологічні інвестиції в українське виробництво озброєнь.

Про це він заявив під час виступу на Defence & Resilience Tech Scale Up Showcase у Лондоні, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Колишній головком зауважив, що починаючи з другої половини 2026 року масштаби ударів РФ набувають все більше ознак тотального цілеспрямованого знищення транспортної, логістичної, промислової та соціальної інфраструктури України.

"Це направлено не лише на перелом у веденні бойових дій, а й на перенесення цих бойових дій на всю територію країни для створення соціально-економічної, фінансової та демографічної кризи.

Усе це стало можливим завдяки продовженню війни та технологічним інноваціям, перш за все, через використання безпілотних систем та штучного інтелекту", - наголосив він.

На думку Залужного, арміям і західним державам потрібно негайно адаптуватися до нових форм і способів війни, щоб мати можливість уникнути катастрофи.

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Стратегія

Для перемоги та справедливого миру необхідний тільки системний вплив на здатність Росії продовжувати війну.

"Звісно, побудувати такий системний вплив можливо лише маючи відповідні стратегії. Ці стратегії мають базуватися на впровадженні фінансової і технологічної політики, яка дасть можливість виробляти сьогодні те, що потрібно завтра, а краще післязавтра.

А те, що потрібно сьогодні, брати вже зі складів зберігання як те, що було вироблене вчора. Оборонне виробництво має бути частиною стратегії війни, а не навпаки, коли війна має виправдовувати чиїсь обіцянки і прибутки. Лише так можливо перехопити ініціативу, нав’язати свою волю противнику і щось від нього вимагати", - пояснив він.

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Залужний наголосив, що фінанси і технології - це і є основа майбутніх інвестицій, які можливо вкласти в український досвід, і як наслідок - в європейську перемогу.

"Адже точно ніхто вже не хоче повторити долю України. І це те, що можливо вже закінчується в Британії як державі, проте є у достатній кількості в приватному секторі. Цей приватний сектор просто сьогодні ще не бачить усього того, про що я зараз говорю.

А я говорю якраз не про маркетинг, який не дає результату, окрім медійної підтримки і легкого, швидкого надприбутку. Я про інвестиції. Інвестиції у майбутнє - фінансові і технологічні, як частину не тільки стратегії перемоги України, а й як довготривалу інвестицію у власні, державні оборонні спроможності й власну безпеку", - додав він.

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Еволюція технологій

Посол зауважив, що реактивний Шахед продемонстрував еволюцію технологій. Від дорогої ракети зразка "холодної війни" - до дешевої ракети війни машин.

"Так, я не помилився, це і є ракета. Проте ракета, яка вже не є зброєю обраних. Тоді я маю запитання: а чи має бути захист від цієї зброї захистом обраних через надвелику ціну? Як ви самі будете оборонятися від цієї зброї, коли це економічно дуже дорого і неможливо? Мабуть, ні.

І чим більше ми будемо опікуватися технологіями як засобом боротьби обраних і багатих та можливістю на цьому заробляти сьогодні, тим скоріше ми станемо жертвами бідних і невдоволених у майбутньому. Бо їхня зброя вже максимально дешева, доступна та має максимальну вбивчу силу", - пояснив він.

Залужний відзначив, що українські компанії можуть оперативно реагувати на потреби фронту та створювати нові види озброєння, використовуючи реальний бойовий досвід.

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Жодна інша країна не має настільки актуального досвіду, який можна було б застосувати для розробки нових систем озброєння, їх модернізації та вдосконалення способів використання. Водночас брак технологій і фінансування не дозволяє Україні перехопити ініціативу у Росії та її партнерів.

"Тому ми закликаємо наших партнерів збільшити фінансові і технологічні інвестиції у виробництво озброєння в Україні - не лише для зниження військового потенціалу Росії, а й для зміцнення власних оборонних можливостей.

Державне фінансування оборонних інновацій в Україні є обмеженим. Тому приватні інвестиції можуть і мають стати вигідним рішенням для обох сторін. Створення чітких механізм співпраці з Великою Британією на інституційному рівні допоможе залучити приватний капітал, технології та врешті створити нові ринки і розвинути довгострокову співпрацю між оборонними галузями України та її партнерів", - підсумував Залужний.

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