Україна має думати про свою безпеку, не можна обміняти її на гроші чи політичні преференції, - Залужний

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що майбутні війни визначатимуть роботизовані системи та штучний інтелект, а Україні необхідно адаптуватися до нових безпекових викликів.

Про це він заявив на заході дипломатичного клубу Українського кризового медіацентру, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Науково-технічний прогрес веде до того, що новітня війна перетвориться на величезні цифрові поля, де будуть діяти роботизовані системи та роботи. Ними можуть керувати або люди, або ж вони вже матимуть власний штучний інтелект.

Щоб бути готовими до такої війни, зараз треба мати можливості у п'яти доменах: на воді і під водою, на землі, у повітрі, в космосі та у цифровій сфері, включно з кібербезпекою", - йдеться в повідомленні.

За словами Залужного, десь із 2024 року, коли війна перейшла у фазу війни на виснаження, у світі триває боротьба за зміну світового порядку.

"Старі правила вже не діють. Це показує і війна в Ірані, і яскраво продемонструвала російсько-українська війна. Наприклад, втратила сенс анексія. У 2023 році ми розписали операцію по дистанційній ізоляції Криму. Західні партнери у неї тоді не повірили. Але сьогодні вона працює", - наголосив він.

Посол зазначив, що Путін зміг досягнути лише одної стратегічної цілі - він пробив сухопутний коридор з Росії до Криму.

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"Але зараз росіяни не можуть його використовувати - все через науково-технологічний прогрес та мідл-страйки України. Технологічний прогрес не цікавиться політичними процесами. Він розвивається за законами фізики.

Однак зміни світового порядку назріли не лише через війну в Україні та інші війни. А й через масу нових стратегічних викликів, які стоять зараз перед більшістю держав: від міграції до внутрішніх змін у їхніх політичних системах", - наголосив він.

Тому, на думку Залужного, Україні варто адаптовуватися до нових умов і думати про свою безпеку.

"Якщо ми обміняємо безпеку на будь-що: гроші, розвиток економіки, тепло у домівках чи на якісь політичні преференції - то у перспективі це знову поставить Україну під загрозу.

Майбутнє України - тільки у безпеці. Звісно, це не має бути виключно безпека заради безпеки і нічого іншого. Вона має гарантувати і економічний розвиток. А це можливо лише якщо Україна буде перебувати у відповідному економічному та політичному середовищі. Тобто, у складі союзів, які відповідатимуть на виклики нового світового порядку", - підсумував він.

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