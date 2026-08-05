Залужний про НАТО: Я прихильник Альянсу, але блок має адаптуватись до сучасних загроз

Посол України у Сполученому Королівстві, колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний пояснив раніше озвучену ним позицію щодо перспектив членства України в НАТО.

Про це він сказав під час під час дипломатичного клубу у Києві, коли його попросили пояснити свої слова про НАТО на нараді послів, повідомляє Цензор.НЕТ з посилання на "Інтерфакс-Україна".

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Відданість реформам

Залужний зазначив, що у 2019 році виступив головним прихильником та реформатором переходу ЗСУ на стандарти НАТО, через що чув багато критики на свою адресу.

"Перед вами сидить людина, яка у 2019 році цими руками і цією головою повністю розписала усю реформу і зміни майже у 37 законодавчих актів щодо переведення України в системі управління стратегічного рівня на принципи і стандарти НАТО. Я собі знайшов стільки ворогів, що ви навіть уявити не можете. Я – за НАТО", – сказав посол.

Застарілі доктрини

Однак, за його словами, "якщо дивитися з політичної точки зору, до НАТО виникає багато питань, як до блоку, який охороняв старий світ".

"Відбувається науково-технічний прогрес. У 2026 році Україна застосувала усі види озброєнь, ну окрім хіба що "тамагавків", ядерної зброї, авіаносців, F-35, які є на озброєнні НАТО, і застосувала доктрини їхнього застосування. Ресурс вичерпано. РФ на усе це знайшла протидію",- заявив посол.

Пояснюючи свою думку, генерал наголосив, що "НАТО знаходиться в доктрині кінця Другої світової війни, а ми знаходимося технологічно попереду".

Потреба у новому блоці

"Науково-технічний прогрес і триваюча війна вивели Збройні сили України на зовсім інший рівень. І тепер у НАТО немає іншого виходу, окрім як переходити на зовсім інші стандарти, щоб вийти на абсолютно нову доктрину. От тоді НАТО буде готове до вступу України. Я вже говорив, що нам потрібен абсолютно новий силовий блок, ймовірніше за все, з територіальною прив'язкою у Європі. Абсолютно новий",- сказав Залужний.

Як приклад він знову навів JEF (Об'єднані експедиційні сили), що "з політичної точки зору досить перспективна організація".

Також Залужний додав, що регулярно відвідує командно-штабні навчання НАТО, які проводяться в Британії, оскільки вони показують культуру і філософію бачення ведення бойових дій Альянсом. Але наголосив,що цей блок має змінитись, щоб відповідати загрозам сьогодення.

"Україна воює з Росією, не будучи в НАТО. Нехай в НАТО скажуть чесно, чи готові вони воювати з Росією без досвіду України?", – резюмував Залужний.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що не вірить у перспективу членства України в НАТО.

Він вважає, що перепоною для вступу України в Альянс є те, що "неможливо приєднуватися з тим рівнем розвитку, який є в Збройних Силах України до організації, яка володіє доктринами Другої світової війни".

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував заяву посла України у Британії, генерала Валерія Залужного, який нещодавно заявив про те, що не вірить у перспективу членства України в НАТО. Він заявив, що слова Залужного щодо перспектив членства України в НАТО "були вихоплені з контексту та набули резонансу, хоча у повній цитаті йшлося насамперед про JEF, а не НАТО".

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