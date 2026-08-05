Залужный о НАТО: Я сторонник Альянса, но блок должен адаптироваться к современным угрозам

Посол Украины в Соединенном Королевстве, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный разъяснил ранее озвученную им позицию относительно перспектив членства Украины в НАТО.

Об этом он сказал во время заседания дипломатического клуба в Киеве, когда его попросили разъяснить свои слова о НАТО, сказанные на совещании послов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Приверженность реформам

Залужный отметил, что в 2019 году выступил главным сторонником и реформатором перехода ВСУ на стандарты НАТО, из-за чего слышал много критики в свой адрес.

"Перед вами сидит человек, который в 2019 году этими руками и этой головой полностью разработал всю реформу и изменения почти в 37 законодательных актах, касающихся перевода Украины в системе управления стратегического уровня на принципы и стандарты НАТО. Я нажил себе столько врагов, что вы даже представить себе не можете. Я — за НАТО", — сказал посол.

Устаревшие доктрины

Однако, по его словам, "если смотреть с политической точки зрения, к НАТО возникает много вопросов, как к блоку, который охранял старый мир".

"Происходит научно-технический прогресс. В 2026 году Украина применила все виды вооружений, ну, разве что за исключением "тамагавков", ядерного оружия, авианосцев, F-35, которые находятся на вооружении НАТО, и применила доктрины их применения. Ресурс исчерпан. РФ на все это нашла противодействие", — заявил посол.

Объясняя свою точку зрения, генерал подчеркнул, что "НАТО придерживается доктрины конца Второй мировой войны, а мы технологически опережаем ее".

Потребность в новом блоке

"Научно-технический прогресс и продолжающаяся война вывели Вооруженные силы Украины на совершенно иной уровень. И теперь у НАТО нет другого выхода, кроме как переходить на совершенно иные стандарты, чтобы выйти на абсолютно новую доктрину. Вот тогда НАТО будет готово к вступлению Украины. Я уже говорил, что нам нужен совершенно новый силовой блок, скорее всего, с территориальной привязкой в Европе. Совершенно новый", — сказал Залужный.

В качестве примера он вновь привел JEF (Объединённые экспедиционные силы), которые, по его словам, "с политической точки зрения являются достаточно перспективной организацией".

Также Залужный добавил, что регулярно посещает командно-штабные учения НАТО, которые проводятся в Великобритании, поскольку они демонстрируют культуру и философию видения ведения боевых действий Альянсом. Но подчеркнул, что этот блок должен измениться, чтобы соответствовать современным угрозам.

"Украина воюет с Россией, не будучи членом НАТО. Пусть в НАТО скажут честно: готовы ли они воевать с Россией без опыта Украины?" — резюмировал Залужный.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что не верит в перспективу членства Украины в НАТО.

Он считает, что препятствием для вступления Украины в Альянс является то, что "невозможно присоединиться с тем уровнем развития, который есть у Вооруженных Сил Украины, к организации, которая руководствуется доктринами Второй мировой войны".

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий прокомментировал заявление посла Украины в Великобритании, генерала Валерия Залужного, который недавно заявил о том, что не верит в перспективу членства Украины в НАТО. Он заявил, что слова Залужного о перспективах членства Украины в НАТО "были вырваны из контекста и получили резонанс, хотя в полной цитате речь шла прежде всего о JEF, а не о НАТО".

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