В МИД прокомментировали заявление Залужного о НАТО: курс Украины на вступление в Альянс остается неизменным

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий прокомментировал заявление посла Украины в Великобритании, генерала Валерия Залужного, который недавно заявил, что не верит в перспективу членства Украины в НАТО.

Об этом Тихий сказал в комментариях журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

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Заявление МИД

Спикер МИД заявил, что слова Залужного о перспективах членства Украины в НАТО "были вырваны из контекста и получили резонанс, хотя в полной цитате речь шла прежде всего о JEF, а не о НАТО".

"Это логично, поскольку Великобритания является рамочным государством и лидером JEF. Что касается вступления в НАТО, то этим направлением занимается Миссия Украины при НАТО. Чтобы предотвратить манипуляции, повторю нашу многолетнюю официальную позицию: курс Украины на вступление в Североатлантический альянс остается неизменным. На сегодняшний день нет другой действенной системы коллективной безопасности, кроме той, которая существует на основе Вашингтонского договора", - сказал Тихий.

Он выразил убеждение, что нет альтернативы членству Украины в НАТО, если союзники стремятся обеспечить гарантированную безопасность и мир в евроатлантическом пространстве.

"Архитектура безопасности в Европе невозможна без Украины - это реальность. Ее осознание будет способствовать достижению консенсуса в Альянсе относительно членства нашего государства. И это осознание растет. Свидетельством тому является итоговый документ саммита НАТО в Анкаре этого года, где Украина признана участником, вносящим вклад в евроатлантическую безопасность", - добавил представитель МИД.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что не верит в перспективу членства Украины в НАТО.

Он считает, что препятствием для вступления Украины в Альянс является то, что "невозможно присоединиться с тем уровнем развития, который есть у Вооруженных Сил Украины, к организации, которая руководствуется доктринами Второй мировой войны".

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