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Новини Членство України в НАТО
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У МЗС прокоментували заяву Залужного про НАТО: Курс України на вступ до Альянсу залишається незмінним

У МЗС відреагували на заяву Залужного щодо НАТО

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував заяву посла України у Британії, генерала Валерія Залужного, який нещодавно заявив про те, що не вірить у перспективу членства України в НАТО.

Про це Тихий сказав у коментарях журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "ЄП".

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Заява МЗС

Речник МЗС заявив, що слова Залужного щодо перспектив членства України в НАТО "були вихоплені з контексту та набули резонансу, хоча у повній цитаті йшлося насамперед про JEF, а не НАТО".

"Це логічно, бо Британія є рамковою державою та лідером JEF. Що стосується вступу до НАТО, то цим напрямом опікується Місія України при НАТО. Аби запобігти маніпуляціям, повторю нашу багаторічну офіційну позицію: курс України на вступ до Північноатлантичного альянсу залишається незмінним. На сьогоднішній день немає іншої дієвої системи колективної безпеки крім тієї, яка існує на основі Вашингтонського договору",- сказав Тихий.

Він висловив переконання, що немає альтернативи членству України в НАТО, якщо союзники прагнуть забезпечити гарантовану безпеку та мир в євроатлантичному просторі.

"Архітектура безпеки в Європі неможлива без України – це реальність. Її усвідомлення сприятиме побудові консенсусу в Альянсі щодо членства нашої держави. І це усвідомлення зростає. Свідченням є цьогорічний підсумковий документ саміту НАТО в Анкарі, де Україна визнана контрибʼютором євроатлантичної безпеки",- додав речник МЗС.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що не вірить у перспективу членства України в НАТО.
  • Він вважає, що перепоною для вступу України в Альянс є те, що "неможливо приєднуватися з тим рівнем розвитку, який є в Збройних Силах України до організації, яка володіє доктринами Другої світової війни".

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Автор: 

МЗС (4223) Залужний Валерій (822) Тихий Георгій (95)
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Топ коментарі
+6
Незмінний курс в НАТО зіб'є будь-яку балістику.
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05.08.2026 16:33 Відповісти
+5
Вы ***** думайте до з кацанскою балистикою робити.
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05.08.2026 16:26 Відповісти
+1
Ага, знову всі не так зрозуміли. В нас держава унікум до кожного посла, прем'єра, міністра ітд. Потрібно тримати штат хто " роз'яснює"😸
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05.08.2026 16:28 Відповісти

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