Украина должна думать о своей безопасности, нельзя обменивать ее на деньги или политические преференции, - Залужный

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что будущие войны будут определяться роботизированными системами и искусственным интеллектом, а Украине необходимо адаптироваться к новым вызовам в сфере безопасности.

Об этом он заявил на мероприятии дипломатического клуба Украинского кризисного медиацентра, передает Цензор.НЕТ.

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"Научно-технический прогресс приводит к тому, что война нового поколения превратится в огромные цифровые поля, где будут действовать роботизированные системы и роботы. Ими могут управлять либо люди, либо они уже будут обладать собственным искусственным интеллектом.

Чтобы быть готовыми к такой войне, сейчас необходимо обладать возможностями в пяти сферах: на воде и под водой, на земле, в воздухе, в космосе и в цифровой сфере, включая кибербезопасность", — говорится в сообщении.

По словам Залужного, примерно с 2024 года, когда война перешла в фазу войны на истощение, в мире продолжается борьба за изменение мирового порядка.

"Старые правила уже не действуют. Это показывает и война в Иране, и ярко продемонстрировала российско-украинская война. Например, утратила смысл аннексия. В 2023 году мы разработали операцию по дистанционной изоляции Крыма. Западные партнеры тогда в нее не поверили. Но сегодня она работает", — подчеркнул он.

Посол отметил, что Путин смог достичь лишь одной стратегической цели — он пробил сухопутный коридор из России в Крым.

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"Но сейчас россияне не могут его использовать — и все из-за научно-технологического прогресса и "мидл-страйков" Украины. Технологический прогресс не интересуется политическими процессами. Он развивается по законам физики.

Однако изменения мирового порядка назрели не только из-за войны в Украине и других войн. Но и из-за множества новых стратегических вызовов, которые стоят сейчас перед большинством государств: от миграции до внутренних изменений в их политических системах", — подчеркнул он.

Поэтому, по мнению Залужного, Украине следует адаптироваться к новым условиям и думать о своей безопасности.

"Если мы променяем безопасность на что-либо: деньги, развитие экономики, тепло в домах или какие-то политические преференции — то в перспективе это снова поставит Украину под угрозу.

Будущее Украины — только в безопасности. Конечно, это не должна быть исключительно безопасность ради безопасности и ничего другого. Она должна гарантировать и экономическое развитие. А это возможно только в том случае, если Украина будет находиться в соответствующей экономической и политической среде. То есть в составе союзов, которые будут отвечать на вызовы нового мирового порядка", — подытожил он.

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