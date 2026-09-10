Залужный призвал увеличить инвестиции в украинский ОПК: Производить сегодня то, что понадобится завтра

Бывший главнокомандующий ВСУ и посол в Великобритании Валерий Залужный подчеркнул необходимость системного воздействия на способность России продолжать войну и призвал партнеров увеличить финансирование и технологические инвестиции в украинское производство вооружений.

Об этом он заявил во время выступления на Defence & Resilience Tech Scale Up Showcase в Лондоне, передает Цензор.НЕТ.

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Бывший главнокомандующий отметил, что начиная со второй половины 2026 года масштабы ударов РФ приобретают все больше признаков тотального целенаправленного уничтожения транспортной, логистической, промышленной и социальной инфраструктуры Украины.

"Это направлено не только на перелом в ведении боевых действий, но и на перенос этих боевых действий на всю территорию страны с целью создания социально-экономического, финансового и демографического кризиса.

Все это стало возможным благодаря продолжению войны и технологическим инновациям, прежде всего, за счет использования беспилотных систем и искусственного интеллекта", — подчеркнул он.

По мнению Залужного, армиям и западным государствам необходимо немедленно адаптироваться к новым формам и способам ведения войны, чтобы иметь возможность избежать катастрофы.

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Стратегия

Для победы и справедливого мира необходимо только системное воздействие на способность России продолжать войну.

"Конечно, построить такое системное воздействие возможно лишь при наличии соответствующих стратегий. Эти стратегии должны основываться на внедрении финансовой и технологической политики, которая позволит производить сегодня то, что понадобится завтра, а лучше — послезавтра.

А то, что нужно сегодня, брать уже со складов как то, что было произведено вчера. Оборонное производство должно быть частью стратегии войны, а не наоборот, когда война должна оправдывать чьи-то обещания и прибыли. Только так можно перехватить инициативу, навязать свою волю противнику и что-то от него требовать", — пояснил он.

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Залужный подчеркнул, что финансы и технологии — это и есть основа будущих инвестиций, которые можно вложить в украинский опыт, и, как следствие, — в европейскую победу.

"Ведь точно никто уже не хочет повторить судьбу Украины. И это то, что, возможно, уже заканчивается в Великобритании как государстве, однако присутствует в достаточном количестве в частном секторе. Этот частный сектор просто сегодня еще не видит всего того, о чем я сейчас говорю.

А я говорю как раз не о маркетинге, который не дает результата, кроме медийной поддержки и легкой, быстрой сверхприбыли. Я о инвестициях. Инвестициях в будущее — финансовых и технологических, как части не только стратегии победы Украины, но и как долгосрочной инвестиции в собственные, государственные оборонные возможности и собственную безопасность", — добавил он.

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Эволюция технологий

Посол отметил, что реактивный "Шахед" продемонстрировал эволюцию технологий. От дорогой ракеты образца "холодной войны" — до дешевой ракеты войны машин.

"Да, я не ошибся, это и есть ракета. Однако ракета, которая уже не является оружием избранных. Тогда у меня возникает вопрос: должна ли защита от этого оружия быть защитой избранных из-за чрезмерно высокой цены? Как вы сами будете защищаться от этого оружия, если это экономически очень дорого и невозможно? Пожалуй, нет.

И чем больше мы будем заниматься технологиями как средством борьбы избранных и богатых и возможностью на этом зарабатывать сегодня, тем скорее мы станем жертвами бедных и недовольных в будущем. Потому что их оружие уже максимально дешево, доступно и обладает максимальной убийственной силой", — пояснил он.

Залужный отметил, что украинские компании могут оперативно реагировать на потребности фронта и создавать новые виды вооружения, используя реальный боевой опыт.

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Ни одна другая страна не обладает столь актуальным опытом, который можно было бы применить для разработки новых систем вооружения, их модернизации и совершенствования способов применения. В то же время нехватка технологий и финансирования не позволяет Украине перехватить инициативу у России и ее партнеров.

"Поэтому мы призываем наших партнеров увеличить финансовые и технологические инвестиции в производство вооружения в Украине — не только для снижения военного потенциала России, но и для укрепления собственных оборонных возможностей.

Государственное финансирование оборонных инноваций в Украине ограничено. Поэтому частные инвестиции могут и должны стать выгодным решением для обеих сторон. Создание четких механизмов сотрудничества с Великобританией на институциональном уровне поможет привлечь частный капитал, технологии и, в конечном итоге, создать новые рынки и развить долгосрочное сотрудничество между оборонными отраслями Украины и ее партнеров", — подытожил Залужный.

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