Українським захисникам передали 15 модернізованих комплексів "Ай-Петрі". ФОТОрепортаж

Пʼятий Президент України Петро Порошенко передав військовим 15 комплексів протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

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Подробиці

За словами Порошенка, в Україні зараз нема безпечних місць. Ворог б’є по житлових будинках, університетах, вокзалах і депо, намагається вивести з ладу потяги. Постійно під атакою перебувають Київ, Харків, Запоріжжя, Херсон, Одеса та інші міста і громади.

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"Наше завдання - посилювати захист цивільних людей в містах та військових на фронті. Захист критичної енергетичної та логістичної інфраструктури", - зазначає Порошенко.

"Сьогодні передаємо Збройним Силам 15 модернізованих комплексів "Ай-Петрі". Кожні два тижні військо отримує від нас десяток-півтора таких комплексів. "Ай-Петрі" - один із небагатьох засобів, здатних протидіяти засобам технічної розвідки ворога. Він значно знижує ефективність ворожих повітряних ударів", – пояснює Порошенко.

Пʼятий Президент зауважує, що модернізовані комплекси, які захищатимуть критично важливі обʼєкти в містах, здатні виконувати завдання вищого рівня.

"Працювати безекіпажно, усуваючи людський фактор, діяти скоординовано. Вони використовують штучний інтелект і найсучасніший софт. Що більше "Ай-Петрі" захищатимуть українські громади, то більше буде захищене небо, то важче буде ворогу. Ми маємо воювати на два кроки попереду росіян. Це технологічна відповідь, яка має забезпечити нашу перевагу, а отже прискорити мир", – наголошує Порошенко.

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Що відомо про модернізовані "Ай-Петрі"

Цю розробку на початку вересня вперше показали учасникам найбільшої в Центральній і Східній Європі виставки з безпеки і оборонних технологій MSPO 2026 у польському місті Кельце. Утім, на озброєнні Сил оборони України вона стоїть вже кілька років. Як повідомило польське спеціалізоване видання Milmag, на лінії фронту зараз працюють понад три сотні комплексів.

Як розповіли виробники "Ай-Петрі" на виставці MSPO 2026, українська система – не просто рішення для РЕБ, це система кіберзахисту та розпізнавання, призначена для виявлення загроз, пов’язаних з розвідкою, що проводиться противником, та протидії. Програмне забезпечення комплексу містить елементи, які використовують алгоритми машинного навчання, що постійно оновлюються в міру зміни умов на полі бою та еволюції загроз.

Після виявлення та ідентифікації цілі система може автоматично відстежувати її, а залежно від типу мети та ситуації – перешкоджати сигналу управління, передачі відео та сигналу супутникової навігації GPS GNSS або GŁONASS. Система перешкоджає цілям на відстані від 20 до 30 км, залежно від місцевості, в радіодіапазонах від 300 до 6000 МГц.

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Система постійно вдосконалюється в реальних бойових умовах. Це не статичне рішення – воно розроблене таким чином, щоб розвиватися разом зі зміною поля бою. Є стаціонарний і мобільний варіант – пікап, що перевозиться на автомобілі. Набір розкладається двома солдатами і готовий до роботи за 10 хвилин.

Наразі система також впроваджується для захисту об’єктів критичної інфраструктури в Україні. Виробник виконує контракти для Міністерства оборони України, а програму частково підтримують партнери з країн НАТО. Проєкт "Ай-Петрі" стартував з осені 2023 року завдяки приватним інвестиціям Петра Порошенка, який вклав у розробку та виробництво понад 200 мільйонів гривень.