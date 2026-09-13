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Новини Фото Допомога ЗСУ від Порошенка
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Військовим на фронт передали 10 екскаваторів на 32 млн грн для будівництва фортифікацій. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Петро Порошенко передав у війська чергову партію будівельної техніки - 10 екскаваторів вже завтра посилять спроможності бригад, яким треба будувати укріплення і закопуватися в землю. Вартість цих тракторів - більше 32 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Євросолідарності".

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А загалом від початку повномасштабного вторгнення Порошенко вже передав у ЗСУ 130 екскаваторів на суму 420 млн грн. Пʼятий президент переконаний, що Україна має системно будувати укриття - вони потрібні і на фронті, і в тилу.

екскаватори для фронту
екскаватори для фронту
екскаватори для фронту
екскаватори для фронту
екскаватори для фронту
екскаватори для фронту

"Ворог абсолютно безкарно атакує заправки, торговельні центри, логістичні склади, виробничі приміщення та цивільні будинки. Щоби захистити людей, держава має працювати у двох напрямках: посилення протиповітряної оборони та будівництво укриттів. На жаль, ми досі маємо нагадувати про це владі на п’ятому році війни", - написав Порошенко у соцмережах.

"Наша команда власними силами пропонує рішення, які не мають аналогів. На найбільшій у Європі виставці озброєння представники країн - членів НАТО та наші європейські партнери стояли в черзі, щоб побачити комплекс "Ай-Петрі". Тому що сьогодні це одне з небагатьох рішень, яке може осліпити ворожі "шахеди" та інші засоби ураження супротивника", - зазначає Порошенко.

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"Друге, що ми маємо зробити, - це закопатися. Будувати шелтери та укриття в Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та інших містах, які нищить ворог. І знову саме "Європейська Солідарність" зараз бореться за закон про укриття", - нагадав лідер партії.

"А починали ми з фронту, поставляючи нові екскаватори для будівництва ліній оборони, капонірів та укриттів. Загалом ми передали 130 екскаваторів на різні ділянки фронту, витративши 420 мільйонів наших із Мариною коштів. Але досі у нас стоїть черга з бригад, яким потрібні не лопати, а справжня техніка", - пише Порошенко.

"Сьогодні ми передаємо десять екскаваторів для десяти славетних бригад. З нами наші друзі з "Кракена", 33-го окремого штурмового полку, 72 та 115-ї механізованих бригад, батальйонів матеріального забезпечення та інших не менш відомих підрозділів. Потреба в копачах величезна. З ними можна швидко облаштовувати позиції, укриття для особового складу, капоніри для техніки та інші фортифікаційні споруди, а отже - краще захищати життя наших воїнів", - наголошує Порошенко.

Законопроєкт "Європейської Солідарності" про укриття був ухвалений у першому читанні лише після тиску фракції та суспільства. 19 серпня законопроєкт ухвалили в першому читанні. Його підтримали 296 народних депутатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військовим на фронт передали десятки квадроциклів, мобільні пилорами та техніку. ФОТОрепортаж

"Європейська Солідарність" ще у 2023 році подала законопроєкт про укриття, який увесь цей час ігнорувався владою. В липні цього року депутати "ЄС" зареєстрували допрацьований законопроєкт №15397 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вжиття заходів із забезпечення безпеки громадян в умовах особливого періоду", який передбачає:

  • гарантувати безперешкодний доступ людей до захисних споруд під час воєнного стану;
  • встановити чіткі вимоги до готовності укриттів, зокрема щодо їх належного технічного оснащення;
  • запровадити регулярні перевірки їхнього стану;
  • посилити відповідальність за утримання захисних споруд;
  • сприяти розширенню мережі укриттів, у тому числі модульних конструкцій.

Автор: 

допомога (8071) Порошенко Петро (10064) укриття (331)
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Топ коментарі
+29
Не заходячи в новину знав що Порох
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13.09.2026 11:44 Відповісти
+15
Порох-сила. Зе-......
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13.09.2026 11:50 Відповісти
+14
Звісно , це чергова допомога нашій арміі від Петра Олексійовича
і його команди !
Дякуємо 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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13.09.2026 11:50 Відповісти

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