Військовим на фронт передали 10 екскаваторів на 32 млн грн для будівництва фортифікацій. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Петро Порошенко передав у війська чергову партію будівельної техніки - 10 екскаваторів вже завтра посилять спроможності бригад, яким треба будувати укріплення і закопуватися в землю. Вартість цих тракторів - більше 32 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Євросолідарності".

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А загалом від початку повномасштабного вторгнення Порошенко вже передав у ЗСУ 130 екскаваторів на суму 420 млн грн. Пʼятий президент переконаний, що Україна має системно будувати укриття - вони потрібні і на фронті, і в тилу.













"Ворог абсолютно безкарно атакує заправки, торговельні центри, логістичні склади, виробничі приміщення та цивільні будинки. Щоби захистити людей, держава має працювати у двох напрямках: посилення протиповітряної оборони та будівництво укриттів. На жаль, ми досі маємо нагадувати про це владі на п’ятому році війни", - написав Порошенко у соцмережах.

"Наша команда власними силами пропонує рішення, які не мають аналогів. На найбільшій у Європі виставці озброєння представники країн - членів НАТО та наші європейські партнери стояли в черзі, щоб побачити комплекс "Ай-Петрі". Тому що сьогодні це одне з небагатьох рішень, яке може осліпити ворожі "шахеди" та інші засоби ураження супротивника", - зазначає Порошенко.

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"Друге, що ми маємо зробити, - це закопатися. Будувати шелтери та укриття в Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та інших містах, які нищить ворог. І знову саме "Європейська Солідарність" зараз бореться за закон про укриття", - нагадав лідер партії.

"А починали ми з фронту, поставляючи нові екскаватори для будівництва ліній оборони, капонірів та укриттів. Загалом ми передали 130 екскаваторів на різні ділянки фронту, витративши 420 мільйонів наших із Мариною коштів. Але досі у нас стоїть черга з бригад, яким потрібні не лопати, а справжня техніка", - пише Порошенко.

"Сьогодні ми передаємо десять екскаваторів для десяти славетних бригад. З нами наші друзі з "Кракена", 33-го окремого штурмового полку, 72 та 115-ї механізованих бригад, батальйонів матеріального забезпечення та інших не менш відомих підрозділів. Потреба в копачах величезна. З ними можна швидко облаштовувати позиції, укриття для особового складу, капоніри для техніки та інші фортифікаційні споруди, а отже - краще захищати життя наших воїнів", - наголошує Порошенко.

Законопроєкт "Європейської Солідарності" про укриття був ухвалений у першому читанні лише після тиску фракції та суспільства. 19 серпня законопроєкт ухвалили в першому читанні. Його підтримали 296 народних депутатів.

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"Європейська Солідарність" ще у 2023 році подала законопроєкт про укриття, який увесь цей час ігнорувався владою. В липні цього року депутати "ЄС" зареєстрували допрацьований законопроєкт №15397 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вжиття заходів із забезпечення безпеки громадян в умовах особливого періоду", який передбачає: