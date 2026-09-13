Военным на фронт передали 10 экскаваторов на сумму 32 млн грн для строительства фортификационных сооружений. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Петр Порошенко передал войскам очередную партию строительной техники — 10 экскаваторов уже завтра укрепят возможности бригад, которым необходимо возводить укрепления и укрепляться в земле. Стоимость этой техники - более 32 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр"Евросолидарности".

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В целом с начала полномасштабного вторжения Порошенко уже передал ВСУ 130 экскаваторов на сумму 420 млн грн. Пятый президент убежден, что Украина должна системно строить укрытия - они нужны и на фронте, и в тылу.













"Враг совершенно безнаказанно атакует заправки, торговые центры, логистические склады, производственные помещения и гражданские дома. Чтобы защитить людей, государство должно работать в двух направлениях: усиление противовоздушной обороны и строительство укрытий. К сожалению, нам до сих пор приходится напоминать об этом властям на пятом году войны", - написал Порошенко в соцсетях.

"Наша команда собственными силами предлагает решения, не имеющие аналогов. На крупнейшей в Европе выставке вооружений представители стран-членов НАТО и наши европейские партнеры стояли в очереди, чтобы увидеть комплекс "Ай-Петри". Потому что сегодня это одно из немногих решений, которое может ослепить вражеские "шахеды" и другие средства поражения противника", - отмечает Порошенко.

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"Второе, что мы должны сделать, - это укрепиться. Строить шелтеры и укрытия в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и других городах, которые уничтожает враг. И снова именно "Европейская Солидарность" сейчас борется за закон об укрытиях", - напомнил лидер партии.

"А начинали мы с фронта, поставляя новые экскаваторы для строительства линий обороны, капониров и укрытий. Всего мы передали 130 экскаваторов на различные участки фронта, потратив 420 миллионов наших с Мариной средств. Но до сих пор у нас стоит очередь из бригад, которым нужны не лопаты, а настоящая техника", - пишет Порошенко.

"Сегодня мы передаем десять экскаваторов для десяти славных бригад. С нами наши друзья из "Кракена", 33-го отдельного штурмового полка, 72-й и 115-й механизированных бригад, батальонов материального обеспечения и других не менее известных подразделений. Потребность в экскаваторах огромна. С их помощью можно быстро обустраивать позиции, укрытия для личного состава, капониры для техники и другие фортификационные сооружения, а значит - лучше защищать жизни наших воинов", - подчеркивает Порошенко.

Законопроект "Европейской Солидарности" об укрытиях был принят в первом чтении только после давления со стороны фракции и общества. 19 августа законопроект приняли в первом чтении. Его поддержали 296 народных депутатов.

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"Европейская Солидарность" еще в 2023 году подала законопроект об укрытии, который все это время игнорировался властями. В июле этого года депутаты "ЕС" зарегистрировали доработанный законопроект №15397 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно принятия мер по обеспечению безопасности граждан в условиях особого периода", который предусматривает: