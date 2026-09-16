Військовим передали ЗСУ 10 комплексів "Ай-Петрі" для боротьби з дронами. ФОТОрепортаж

П'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко передав українським військовим 10 комплексів протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі". Ця система використовується Силами оборони України вже кілька років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська солідарність".

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Розробку "Ай-Петрі" на початку вересня представили на виставці оборонних технологій MSPO 2026 у польському Кельце.

На фронті працюють понад 300 комплексів

Як зазначає польське спеціалізоване видання Milmag, нині на лінії фронту працюють понад 300 таких комплексів.

Порошенко заявив, що комплекс може протидіяти ударним безпілотникам, зокрема перешкоджаючи роботі каналів управління, передачі відео та супутникової навігації.

"Київ, Одеса, Запоріжжя, Дніпро та багато інших міст живуть під постійними атаками ударних реактивних дронів, від яких немає ефективного захисту. Щодня палають центри логістики, злітають у повітря АЗС та руйнуються великі й малі бізнеси. Змінилася ситуація і на полі бою. Це війна не танків і навіть не дронів, як ми звикли казати. Тепер це - війна технологій. Той, хто попереду в технологіях, той попереду і у війні", – написав Порошенко у соцмережах.

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Він також нагадав, що на початку повномасштабного вторгення просили європейських партнерів та США закрити українське небо.

"Коли цього не відбулося, окремі команди ухвалили рішення інвестувати в "R&D" - власні українські розробки. Однією з найбільш успішних став комплекс протидії технічним розвідкам супротивника "Ай-Петрі". Сьогодні ми передаємо до Збройних Сил десять комплексів "Ай-Петрі". Вони роблять сліпими ударні дрони та не дають їм досягти цілі. А в підсумку ця технологічна перевага конвертується у врятовані життя українських воїнів", – додав Порошенко.

Також Порошенко зазначи, що невиконання частини завдань монобільшістю є питання щодо залучення міжнародної допомоги.

"Шкода, що монобільшість сьогодні не спромоглася зробити свою роботу. Нас агітували терміново проголосувати 45 законів, щоб отримати 8 мільярдів від партнерів на оборону. Але чомусь промовчали про 12 мільярдів євро, за отримання яких відповідав уряд Свириденко. Ми ж не чекаємо. Працюємо далі для тих, хто щодня захищає наше небо і нашу землю", – пише Порошенко.

Що відомо про систему "Ай-Петрі"?

За інформацією виробників, система призначена для виявлення та протидії загрозам, пов'язаним із технічною розвідкою противника.

Комплекс використовує програмне забезпечення з елементами машинного навчання, яке, за даними розробників, оновлюється відповідно до змін на полі бою.

Після виявлення та ідентифікації цілі система може автоматично відстежувати її та, залежно від типу загрози, створювати перешкоди для сигналів управління, передачі відео і супутникової навігації GPS, GNSS або ГЛОНАСС.

Заявлена дальність роботи системи становить від 20 до 30 км залежно від місцевості.

Комплекс працює в радіодіапазоні від 300 до 6000 МГц.

"Ай-Петрі" має стаціонарний та мобільний варіанти. Мобільна версія розміщується на пікапі, а, за даними виробника, її можуть розгорнути двоє військових приблизно за 10 хвилин.

Наразі система також впроваджується для захисту об’єктів критичної інфраструктури в Україні. Виробник виконує контракти для Міністерства оборони України, а програму частково підтримують партнери з країн НАТО. Проєкт "Ай-Петрі" стартував з осені 2023 року завдяки приватним інвестиціям Петра Порошенка, який вклав у розробку та виробництво понад 200 мільйонів гривень.

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