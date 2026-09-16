Вооруженным силам Украины передали 10 комплексов "Ай-Петри" для борьбы с дронами. ФОТОрепортаж

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенкопередал украинским военным 10 комплексов противодействия технической разведке "Ай-Петри". Эта система используется Силами обороны Украины уже несколько лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская солидарность".

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Разработку "Ай-Петри" в начале сентября представили на выставке оборонных технологий MSPO 2026 в польском Кельце.

На фронте работают более 300 комплексов

Как отмечает польское специализированное издание Milmag, в настоящее время на линии фронта работают более 300 таких комплексов.

Порошенко заявил, что комплекс может противодействовать ударным беспилотникам, в частности, препятствуя работе каналов управления, передачи видео и спутниковой навигации.

"Киев, Одесса, Запорожье, Днепр и многие другие города находятся под постоянными атаками ударных реактивных дронов, от которых нет эффективной защиты. Ежедневно горят логистические центры, взрываются АЗС и разрушаются крупные и мелкие предприятия. Изменилась ситуация и на поле боя. Это война не танков и даже не дронов, как мы привыкли говорить. Теперь это — война технологий. Тот, кто впереди в технологиях, тот впереди и в войне", — написал Порошенко в соцсетях.

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Он также напомнил, что в начале полномасштабного вторжения просили европейских партнеров и США закрыть украинское небо.

"Когда этого не произошло, отдельные команды приняли решение инвестировать в "R&D" — собственные украинские разработки. Одной из самых успешных стал комплекс противодействия технической разведке противника "Ай-Петри". Сегодня мы передаем Вооруженным Силам десять комплексов "Ай-Петри". Они ослепляют ударные дроны и не дают им достичь цели. А в итоге это технологическое преимущество превращается в спасенные жизни украинских воинов", — добавил Порошенко.

Также Порошенко отметил, что невыполнение части задач монобольшинством касается вопроса привлечения международной помощи.

"Жаль, что монобольшинство сегодня не смогло выполнить свою работу. Нас убеждали срочно принять 45 законов, чтобы получить 8 миллиардов от партнеров на оборону. Но почему-то умолчали о 12 миллиардах евро, за получение которых отвечало правительство Свириденко. Мы же не будем ждать. Продолжаем работать для тех, кто ежедневно защищает наше небо и нашу землю", — пишет Порошенко.

Что известно о системе "Ай-Петри"?

По информации производителей, система предназначена для выявления и противодействия угрозам, связанным с технической разведкой противника.

Комплекс использует программное обеспечение с элементами машинного обучения, которое, по данным разработчиков, обновляется в соответствии с изменениями на поле боя.

После обнаружения и идентификации цели система может автоматически отслеживать ее и, в зависимости от типа угрозы, создавать помехи для сигналов управления, передачи видео и спутниковой навигации GPS, GNSS или ГЛОНАСС.

Заявленная дальность действия системы составляет от 20 до 30 км в зависимости от местности.

Комплекс работает в радиодиапазоне от 300 до 6000 МГц.

"Ай-Петри" имеет стационарный и мобильный варианты. Мобильная версия размещается на пикапе, а, по данным производителя, ее могут развернуть двое военных примерно за 10 минут.

В настоящее время система также внедряется для защиты объектов критической инфраструктуры в Украине. Производитель выполняет контракты для Министерства обороны Украины, а программу частично поддерживают партнеры из стран НАТО. Проект "Ай-Петри" стартовал осенью 2023 года благодаря частным инвестициям Петра Порошенко, который вложил в разработку и производство более 200 миллионов гривен.

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