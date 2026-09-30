Из-за экстренных отключений света в двух районах Киева остановился электротранспорт, — КГГА
В Шевченковском и Голосеевском районах Киева временно приостановлено движение наземного электротранспорта. Причиной стали экстренные отключения электроэнергии и отсутствие напряжения в контактной сети.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
По информации городских властей, из-за отключения электроэнергии движение электротранспорта в обоих районах столицы временно приостановлено.
В "Киевпастрансе" призвали пассажиров учитывать изменения при планировании маршрутов и следить за актуальной информацией о работе общественного транспорта.
Напомним, в Киеве по распоряжению "Укрэнерго" ввели экстренные отключения электроэнергии. Продолжительность их действия и причины применения пока не уточнялись.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль