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Новости Отключение электроэнергии
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Из-за экстренных отключений света в двух районах Киева остановился электротранспорт, — КГГА

В Шевченковском и Голосеевском районах Киева остановился электротранспорт из-за отключения электроэнергии

В Шевченковском и Голосеевском районах Киева временно приостановлено движение наземного электротранспорта. Причиной стали экстренные отключения электроэнергии и отсутствие напряжения в контактной сети.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

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По информации городских властей, из-за отключения электроэнергии движение электротранспорта в обоих районах столицы временно приостановлено.

В "Киевпастрансе" призвали пассажиров учитывать изменения при планировании маршрутов и следить за актуальной информацией о работе общественного транспорта.

Напомним, в Киеве по распоряжению "Укрэнерго" ввели экстренные отключения электроэнергии. Продолжительность их действия и причины применения пока не уточнялись.

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