Через екстрені відключення світла у двох районах Києва зупинився електротранспорт, - КМДА

У Шевченківському та Голосіївському районах Києва тимчасово припинив рух наземний електротранспорт. Причиною стали екстрені відключення електроенергії та відсутність напруги в контактній мережі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

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За інформацією міської влади, через знеструмлення рух електротранспорту в обох районах столиці тимчасово призупинений.

У "Київпастрансі" закликали пасажирів враховувати зміни під час планування маршрутів та стежити за актуальною інформацією щодо роботи громадського транспорту.

Нагадаємо, у Києві за командою "Укренерго" запровадили екстрені відключення електроенергії. Тривалість їхньої дії та причини застосування наразі не уточнювали.

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