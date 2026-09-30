Реформы Драпатого продолжаются / Битва за свет / Лиман-Доброполье-Запорожье / Без цензуры. ВИДЕО
Журналист и военный Богдан Буткевич анализирует главные события последних дней.
В сегодняшнем стриме вас ждут следующие темы:
- Реформы Драпатого продолжаются: удастся ли Главнокомандующему осуществить смену поколений в ВСУ?
- Битва за свет: Россия снова атакует энергосистему. Как Украине выстоять и преодолеть новые вызовы?
- Ситуация на фронте: подробный анализ самых горячих участков — Лиманское направление, Доброполье, Комар и Малая Токмачка.
Обо всем этом — в прямом эфире программы "Без цензуры" на YouTube-канале Цензор.НЕТ.
Актуальный сбор
Сбор средств на пикап для подразделения обеспечения полетов авиации аэродрома "Канатово"!
Цель: 440 000,00 ₴
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