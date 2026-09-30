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Новости Удары по энергетике Бои на востоке Украины Реформы в армии
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Реформы Драпатого продолжаются / Битва за свет / Лиман-Доброполье-Запорожье / Без цензуры. ВИДЕО

Журналист и военный Богдан Буткевич анализирует главные события последних дней.

В сегодняшнем стриме вас ждут следующие темы:

  • Реформы Драпатого продолжаются: удастся ли Главнокомандующему осуществить смену поколений в ВСУ?
  • Битва за свет: Россия снова атакует энергосистему. Как Украине выстоять и преодолеть новые вызовы?
  • Ситуация на фронте: подробный анализ самых горячих участков — Лиманское направление, Доброполье, Комар и Малая Токмачка.

Обо всем этом — в прямом эфире программы "Без цензуры" на YouTube-канале Цензор.НЕТ.

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Смотрите также: Террор в тылу: есть ли у нас шансы его остановить? / Зеленский-Трамп-Си Цзиньпин / Без цензуры. ВИДЕО

Автор: 

энергетика (3698) боевые действия (6739) Буткевич Богдан (484) Драпатый Михаил (110)
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