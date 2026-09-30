Реформи Драпатого тривають / Битва за світло / Лиман-Добропілля-Запоріжжя / Без Цензури. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Журналіст та військовий Богдан Буткевич розбирає головні події останніх днів.
У сьогоднішньому стрімі дивіться про таке:
- Реформи Драпатого тривають: Чи вдасться Головнокомандувачу провести зміну поколінь в ЗСУ?
- Битва за світло: Росія знову атакує енергосистему. Як Україні вистояти та пройти нові виклики?
- Ситуація на фронті: Детальний аналіз найгарячіших ділянок — Лиманський напрямок, Добропілля, Комар та Мала Токмачка.
Про все це — у прямому ефірі програми "Без Цензури" на Ютуб-каналі Цензор.НЕТ.
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