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Новини Удари по енергетиці Бої на сході України Реформи в армії
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Реформи Драпатого тривають / Битва за світло / Лиман-Добропілля-Запоріжжя / Без Цензури. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Журналіст та військовий Богдан Буткевич розбирає головні події останніх днів.

У сьогоднішньому стрімі дивіться про таке:

  • Реформи Драпатого тривають: Чи вдасться Головнокомандувачу провести зміну поколінь в ЗСУ?
  • Битва за світло: Росія знову атакує енергосистему. Як Україні вистояти та пройти нові виклики?
  • Ситуація на фронті: Детальний аналіз найгарячіших ділянок — Лиманський напрямок, Добропілля, Комар та Мала Токмачка.

Про все це — у прямому ефірі програми "Без Цензури" на Ютуб-каналі Цензор.НЕТ.

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Дивіться також: Терор тилу: чи є в нас шанси його зупинити? / Зеленський-Трамп-Сі Цзіньпін/ Без цензури. ВIДЕО

Автор: 

енергетика (3673) бойові дії (6494) Буткевич Богдан (483) Драпатий Михайло (111)
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