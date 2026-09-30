США вывели войска из Ирака после 12 лет миссии. Это победа для Штатов, — Трамп

Соединенные Штаты завершили 12-летнюю миссию в Ираке и окончательно вывели свои войска в рамках операции "Непоколебимая решимость".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Дональд Трамп на брифинге и в своем посте в социальной сети Truth Social.

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Трамп назвал это победой США

Завершение миссии также подтвердило Центральное командование США.

Трамп заявил, что завершение американского присутствия является "победой Соединенных Штатов, победой Ирака и решающей победой над ИГИЛ".

"Прошло много времени, и именно из-за очень неудачных решений мы вообще оказались в этом болоте, но вскоре это станет частью истории. Это великий день для Америки, и, что важно, мы уходим, оставив Ирак с замечательным новым премьер-министром — Али аль-Заиди, которого я поддерживал с самого начала и полностью одобрял. Он выиграл выборы, победа на которых от него не ожидалась, и сделал это с огромным преимуществом... Мы пришли, чтобы бороться с халифатом. Халифата больше не существует. Мы возвращаемся домой!" — отметил он.

По словам Трампа, Али аль-Заиди — "выдающийся человек", с которым у него "прекрасные отношения".

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Трамп также не удержался от колкости в адрес своего предшественника Джо Байдена: действующий лидер противопоставил вывод войск из Ирака и уход США из Афганистана в 2021 году.

"В отличие от Афганистана, где оставили много военной техники и всего прочего, где погибли 13 военных, а многие другие были тяжело ранены, этот организованный вывод сил коалиции и техники с авиабазы Эрбиль знаменует завершение очень дорогого путешествия в ад. У меня был выбор — остаться или уйти, и я без сомнения чувствовал, что пришло время Америке возвращаться домой!" — написал он.

По данным Центрального командования США, после выхода из Ирака американские военные остаются в регионе. Штаб операции против ИГИЛ перенесли в Иорданию, а силы США продолжают миссию в Сирии вместе с партнерами по коалиции. Американские военные в регионе будут готовы реагировать на угрозы со стороны ИГИЛ.

Иран воспринял вывод американских войск как победу. Как пишет Reuters, Тегеран рассматривает уход США как успех и шаг к вытеснению американских сил из региона.

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