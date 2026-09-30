США вывели войска из Ирака после 12 лет миссии. Это победа для Штатов, — Трамп
Соединенные Штаты завершили 12-летнюю миссию в Ираке и окончательно вывели свои войска в рамках операции "Непоколебимая решимость".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Дональд Трамп на брифинге и в своем посте в социальной сети Truth Social.
Трамп назвал это победой США
Завершение миссии также подтвердило Центральное командование США.
Трамп заявил, что завершение американского присутствия является "победой Соединенных Штатов, победой Ирака и решающей победой над ИГИЛ".
"Прошло много времени, и именно из-за очень неудачных решений мы вообще оказались в этом болоте, но вскоре это станет частью истории. Это великий день для Америки, и, что важно, мы уходим, оставив Ирак с замечательным новым премьер-министром — Али аль-Заиди, которого я поддерживал с самого начала и полностью одобрял. Он выиграл выборы, победа на которых от него не ожидалась, и сделал это с огромным преимуществом... Мы пришли, чтобы бороться с халифатом. Халифата больше не существует. Мы возвращаемся домой!" — отметил он.
По словам Трампа, Али аль-Заиди — "выдающийся человек", с которым у него "прекрасные отношения".
Трамп также не удержался от колкости в адрес своего предшественника Джо Байдена: действующий лидер противопоставил вывод войск из Ирака и уход США из Афганистана в 2021 году.
"В отличие от Афганистана, где оставили много военной техники и всего прочего, где погибли 13 военных, а многие другие были тяжело ранены, этот организованный вывод сил коалиции и техники с авиабазы Эрбиль знаменует завершение очень дорогого путешествия в ад. У меня был выбор — остаться или уйти, и я без сомнения чувствовал, что пришло время Америке возвращаться домой!" — написал он.
По данным Центрального командования США, после выхода из Ирака американские военные остаются в регионе. Штаб операции против ИГИЛ перенесли в Иорданию, а силы США продолжают миссию в Сирии вместе с партнерами по коалиции. Американские военные в регионе будут готовы реагировать на угрозы со стороны ИГИЛ.
Иран воспринял вывод американских войск как победу. Как пишет Reuters, Тегеран рассматривает уход США как успех и шаг к вытеснению американских сил из региона.
Справка
- США вторглись в Ирак в 2003 году при президентстве Джорджа Буша-младшего после терактов 11 сентября для борьбы с терроризмом и свергли режим Саддама Хусейна. Причиной послужила информация о якобы имеющемся в Ираке оружии массового уничтожения и угрозе международной безопасности. Американские войска оставались в стране до 2011 года, но основные силы были выведены.
- В 2014 году США вернули войска в Ирак после того, как боевики ИГИЛ захватили значительную часть территории страны. Американские войска действовали по просьбе правительства Ирака в рамках международной операции "Непоколебимая решимость", целью которой была борьба с ИГИЛ.
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