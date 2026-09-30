США вивели війська з Іраку після 12 років місії. Це перемога для Штатів, - Трамп
Сполучені Штати завершили 12-річну місію в Іраку та остаточно вивели свої війська у межах операції "Непохитна рішучість".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент Дональд Трамп на брифінгу та у своєму дописі в соціальній мережі Truth Social.
Трамп назвав це перемогою США
Завершення місії також підтвердило Центральне командування США.
Трамп заявив, що завершення американської присутності є "перемогою Сполучених Штатів, перемогою Іраку та вирішальною перемогою над ІДІЛ".
"Минуло багато часу, і саме через дуже невдалі рішення ми взагалі опинилися в цьому болоті, але незабаром це стане частиною історії. Це великий день для Америки, і, що важливо, ми йдемо, залишивши Ірак із чудовим новим прем’єр-міністром — Алі аль-Заїді, якого я підтримував із самого початку та повністю схвалював. Він виграв вибори, перемога на яких від нього не очікувалася, і зробив це з величезною перевагою... Ми прийшли, щоб боротися з халіфатом. Халіфату більше не існує. Ми повертаємося додому!", — зазначив він.
За словами Трампа, Алі аль Заїді — "видатна людина", з якою він має "чудові відносини".
Трамп також не втримався від шпильки на адресу свого попередника Джо Байдена: чинний лідер протиставив виведення військ з Іраку та вихід США з Афганістану у 2021 році.
"На відміну від Афганістану, де залишили багато військової техніки та всього іншого, де загинули 13 військових, а багато інших були тяжко поранені, це організоване виведення сил коаліції та техніки з авіабази Ербіль знаменує завершення дуже дорогої подорожі до пекла. У мене був вибір — залишитися чи піти, і я без сумніву відчував, що настав час Америці повертатися додому!" — написав він.
За даними Центрального командування США, після виходу з Іраку американські військові залишаються в регіоні. Штаб операції проти ІДІЛ перенесли до Йорданії, а сили США продовжують місію в Сирії разом із партнерами з коаліції. Американські військові в регіоні залишатимуться готовими реагувати на загрози з боку ІДІЛ.
Іран сприйняв виведення американських військ як перемогу. Як пише Reuters, Тегеран розглядає вихід США як успіх та крок до витіснення американських сил із регіону.
Довідка
- США вторглися в Ірак у 2003 році за президентства Джорджа Буша-молодшого після теракту 11 вересня для боротьби із тероризмом та повалили режим Саддама Хусейна. Причиною була інформація про нібито зброю масового знищення в Іраку та загрозу міжнародній безпеці. Американські війська залишалися в країні до 2011 року, але основні сили країни були виведені.
- У 2014 році США повернули війська до Іраку після того, як бойовики ІДІЛ захопили значну частину території країни. Американські війська діяли на прохання уряду Іраку в межах міжнародної операції "Непохитна рішучість", метою якої була боротьба з ІДІЛ.
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