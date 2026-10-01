В оккупированном Крыму сообщают о попадании в электроподстанцию. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во временно оккупированном Крыму утром 1 октября сообщили о попадании в электроподстанцию в поселке Нижнегорский. В связи с этим без электроэнергии остались населенные пункты сразу в нескольких районах полуострова, а в Армянске также сообщают об отсутствии воды.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер", в Нижнегорском после попадания часть населенного пункта осталась без электроснабжения.

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"В поселке Нижнегорский произошел обстрел электроподстанции. Часть населенного пункта осталась без света", — говорится в сообщении.

По информации канала, речь идет о подстанции 110/35/10 кВ "Нижнегорская" с установленной мощностью трансформаторов 50 МВА. Она является центром питания и распределения электроэнергии для потребителей Нижнегорского района.

В то же время проблемы с электроснабжением фиксируются и в других частях оккупированного полуострова. С ночи нет света в Красногвардейском (Курманском) районе. Также сообщается об отключении электроэнергии в ряде сел Первомайского района и поселке Черноморское.

В Армянске, по имеющимся сообщениям, одновременно отсутствуют электроэнергия и водоснабжение.

Оккупационная компания "Крымэнерго" подтвердила попадания по энергетическим объектам.

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