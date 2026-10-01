В окупованому Криму повідомляють про влучання по електропідстанції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У тимчасово окупованому Криму вранці 1 жовтня повідомили про влучання по електропідстанції в селищі Нижньогірський. На тлі цього без електроенергії залишилися населені пункти одразу в кількох районах півострова, а в Армянську повідомляють також про відсутність води.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал "Крымский ветер", у Нижньогірському після влучання частина населеного пункту залишилася без електропостачання.
"У селищі Нижньогірський стався приліт по електропідстанції. Частина населеного пункту залишилася без світла", – йдеться в повідомленні.
За інформацією каналу, йдеться про підстанцію 110/35/10 кВ "Нижньогірська" зі встановленою потужністю трансформаторів 50 МВА. Вона є центром живлення та розподілу електроенергії для споживачів Нижньогірського району.
Водночас проблеми з електропостачанням фіксують і в інших частинах окупованого півострова. З ночі світла немає в Красногвардійському (Курманському) районі. Також повідомляється про знеструмлення низки сіл Первомайського району та селища Чорноморське.
В Армянську, за наявними повідомленнями, одночасно відсутні електроенергія та водопостачання.
Окупаційна компанія "Крымэнерго" підтвердила влучання в енергетичні об’єкти.
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