В окупованому Криму повідомляють про влучання по електропідстанції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У тимчасово окупованому Криму вранці 1 жовтня повідомили про влучання по електропідстанції в селищі Нижньогірський. На тлі цього без електроенергії залишилися населені пункти одразу в кількох районах півострова, а в Армянську повідомляють також про відсутність води.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал "Крымский ветер", у Нижньогірському після влучання частина населеного пункту залишилася без електропостачання.

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"У селищі Нижньогірський стався приліт по електропідстанції. Частина населеного пункту залишилася без світла", – йдеться в повідомленні.

За інформацією каналу, йдеться про підстанцію 110/35/10 кВ "Нижньогірська" зі встановленою потужністю трансформаторів 50 МВА. Вона є центром живлення та розподілу електроенергії для споживачів Нижньогірського району.

Водночас проблеми з електропостачанням фіксують і в інших частинах окупованого півострова. З ночі світла немає в Красногвардійському (Курманському) районі. Також повідомляється про знеструмлення низки сіл Первомайського району та селища Чорноморське.

В Армянську, за наявними повідомленнями, одночасно відсутні електроенергія та водопостачання.

Окупаційна компанія "Крымэнерго" підтвердила влучання в енергетичні об’єкти.

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