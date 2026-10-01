В Вышгороде, Василькове и Обухове ухудшилось качество воздуха: основной загрязнитель - мелкодисперсная пыль, - ОВА
1 октября было зафиксировано ухудшение качества атмосферного воздуха в Вышгороде, Василькове и Обухове. Основным загрязнителем является мелкодисперсная пыль, которая при длительном воздействии может вызывать дискомфорт при дыхании.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевской областной военной администрации по результатам наблюдений мониторинговых постов.
По информации ОВА, наиболее чувствительными к длительному воздействию мелкодисперсной пыли могут быть люди пожилого возраста, дети и люди, чувствительные к раздражениям.
До улучшения ситуации специалисты рекомендуют жителям Вышгорода, Василькова и Обухова держать окна закрытыми, не находиться длительное время на открытом воздухе и пить достаточно воды. При наличии очистителя воздуха его советуют включить на максимальный режим.
В других населенных пунктах Киевской области превышений допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано.
Уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует естественному фону.
Мониторинг атмосферного воздуха в области осуществляется на 15 пунктах наблюдения — в Броварах, Борисполе, Переяславе, Вышгороде, Боярке, Обухове, Кагарлыке, Богуславе, Узине, Василькове, Ирпене, Вишневом, поселках Иванков и Великая Димерка, а также в селе Подгорцы Обуховского района.
Пункт наблюдения в Белой Церкви в настоящее время временно не работает.
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