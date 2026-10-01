У Вишгороді, Василькові та Обухові погіршилася якість повітря: основний забруднювач- дрібнодисперсний пил, - ОВА

1 жовтня зафіксували погіршення стану атмосферного повітря у Вишгороді, Василькові та Обухові. Основним забруднювачем є дрібнодисперсний пил, який за тривалого впливу може спричиняти дискомфорт при диханні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації за результатами спостережень моніторингових постів.

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За інформацією ОВА, найбільш чутливими до тривалого впливу дрібнодисперсного пилу можуть бути люди старшого віку, діти та люди, чутливі до подразнень.

До покращення ситуації фахівці рекомендують жителям Вишгорода, Василькова та Обухова тримати вікна зачиненими, не перебувати тривалий час на відкритому повітрі та пити достатньо води. За наявності очищувача повітря його радять увімкнути на максимальний режим.

В інших населених пунктах Київської області перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не зафіксовано.

Рівень гамма-випромінювання на Київщині відповідає природному фону.

Моніторинг атмосферного повітря в області здійснюють на 15 пунктах спостереження – у Броварах, Борисполі, Переяславі, Вишгороді, Боярці, Обухові, Кагарлику, Богуславі, Узині, Василькові, Ірпені, Вишневому, селищах Іванків і Велика Димерка та селі Підгірці Обухівського району.

Пост спостереження у Білій Церкві наразі тимчасово не працює.

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