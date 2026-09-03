Після обстрілу на Київщині погіршується якість повітря: в одному районі вже зафіксували забруднення, ще один - під загрозою

В Обухівському районі Київщини зафіксували тимчасове погіршення якості атмосферного повітря. Основним забруднювачем став дрібнодисперсний пил, а через наслідки російського обстрілу погіршення ситуації очікують також у Бориспільському районі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в Київській обласній державній адміністрації.

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У повітрі зафіксували дрібнодисперсний пил

За результатами моніторингу, основним забруднювачем в Обухівському районі є дрібнодисперсний пил у помірних концентраціях.

Йдеться про частинки ТЧ10 та ТЧ2.5 діаметром до 10 мікрометрів. Вони можуть бути непомітними для ока, однак здатні потрапляти в дихальні шляхи, а найдрібніші – проникати в кровотік.

В ОВА зазначили, що забруднення може спричинити незначний дискомфорт, насамперед у людей, чутливих до подразнення.

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Жителям радять зачинити вікна

До покращення якості повітря мешканцям Обухівського району рекомендують за можливості не перебувати тривалий час на вулиці, тримати вікна зачиненими та пити достатньо води.

Тим, хто має очищувач повітря, радять використовувати його на максимальній потужності.

Водночас в ОВА попередили, що через наслідки російського обстрілу області якість повітря може погіршитися також у Бориспільському районі.

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