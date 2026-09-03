Атака РФ на Київщину: в Обухівському районі постраждала жінка

Російські окупанти 3 вересня вкотре атакували Київщину. В Обухівському районі жінка дістала гостру реакцію на стрес.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Тимур Ткаченко.

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"Вся необхідна медична допомога була надана їй на місці", - йдеться в повідомленні.

Також у районі виникла пожежа приватного будинку, пошкоджено автомобіль.

"Ворог продовжує тероризувати мирне населення Київщини. За ці злочини Росія має понести відповідальність", - наголосив Ткаченко.

Що передувало?

3 вересня російський ударний безпілотник атакував Бориспіль Київської області. Внаслідок влучання загорілося складське приміщення, є постраждалі.

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