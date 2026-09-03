163 БпЛА, зокрема реактивні, випустила РФ по Україні: знешкоджено 135 цілей. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 3 вересня російські окупанти атакували Україну 163 безпілотниками та "Бандеролями".
Про це йдеться у зведенні Повітряних сил, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці атаки
Так, росіяни випустили безпілотники типу "Шахед" (близько половини - реактивні), S8000 "Бандероль", Гербера та дрони-імітатори із напрямків: Міллерово, Орел, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.
Робота ППО
Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 135 ворожих БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивні), Гербера та дрони інших типів.
Водночас зафіксовано влучання на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
Атака ворога триває, у повітряному просторі фіксують безпілотники РФ.
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