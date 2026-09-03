163 БПЛА, в том числе реактивные, выпустила РФ по Украине: обезврежено 135 целей. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 3 сентября российские оккупанты атаковали Украину 163 беспилотниками и "Бандеролями".
Об этом говорится в сводке Воздушных сил, передает Цензор.НЕТ.
Подробности атаки
Так, россияне запустили беспилотники типа "Шахед" (около половины — реактивные), S8000 "Бандероль", "Гербера" и дроны-имитаторы со следующих направлений: Миллерово, Орел, ВОТ Донецк, Гвардейское — ВОТ АР Крым.
Работа ПВО
По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 135 вражеских БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивные), "Гербера" и дроны других типов.
В то же время зафиксированы попадания в 15 локациях, а также падение обломков сбитых аппаратов в 4 локациях.
Атака врага продолжается, в воздушном пространстве фиксируются беспилотники РФ.
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