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Атака РФ на Киевскую область: в Обуховском районе пострадала женщина
3 сентября российские оккупанты в очередной раз атаковали Киевскую область. В Обуховском районе у женщины развилась острая стрессовая реакция.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Тимур Ткаченко.
"Вся необходимая медицинская помощь была оказана ей на месте", — говорится в сообщении.
Также в районе произошел пожар в частном доме, поврежден автомобиль.
"Враг продолжает терроризировать мирное население Киевской области. За эти преступления Россия должна понести ответственность", — подчеркнул Ткаченко.
Что предшествовало?
3 сентября российский ударный беспилотник атаковал Борисполь в Киевской области. В результате попадания загорелось складское помещение, есть пострадавшие.
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