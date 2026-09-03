Атака РФ на Киевскую область: в Обуховском районе пострадала женщина

3 сентября российские оккупанты в очередной раз атаковали Киевскую область. В Обуховском районе у женщины развилась острая стрессовая реакция.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Тимур Ткаченко.

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"Вся необходимая медицинская помощь была оказана ей на месте", — говорится в сообщении.

Также в районе произошел пожар в частном доме, поврежден автомобиль.

"Враг продолжает терроризировать мирное население Киевской области. За эти преступления Россия должна понести ответственность", — подчеркнул Ткаченко.

Что предшествовало?

3 сентября российский ударный беспилотник атаковал Борисполь в Киевской области. В результате попадания загорелось складское помещение, есть пострадавшие.

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