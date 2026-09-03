После обстрела на Киевщине ухудшается качество воздуха: в одном районе уже зафиксировали загрязнение, еще один - под угрозой

В Обуховском районе Киевской области зафиксировано временное ухудшение качества атмосферного воздуха. Основным загрязнителем стала мелкодисперсная пыль, а из-за последствий российского обстрела ухудшение ситуации ожидается также в Бориспольском районе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевской областной государственной администрации.

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В воздухе зафиксирована мелкодисперсная пыль

По результатам мониторинга, основным загрязнителем в Обуховском районе является мелкодисперсная пыль в умеренных концентрациях.

Речь идет о частицах ТЧ10 и ТЧ2,5 диаметром до 10 микрометров. Они могут быть незаметны для глаза, однако способны попадать в дыхательные пути, а самые мелкие — проникать в кровоток.

В ОВА отметили, что загрязнение может вызвать незначительный дискомфорт, прежде всего у людей, чувствительных к раздражению.

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Жителям рекомендуют закрыть окна

До улучшения качества воздуха жителям Обуховского района рекомендуют по возможности не находиться длительное время на улице, держать окна закрытыми и пить достаточно воды.

Тем, у кого есть очиститель воздуха, рекомендуют использовать его на максимальной мощности.

В то же время в ОВА предупредили, что из-за последствий российского обстрела области качество воздуха может ухудшиться также в Бориспольском районе.

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