"Не открывать окна": после удара РФ по Прилукам возникло сильное задымление
После российского удара по Прилукам Черниговской области в городе наблюдается значительное задымление.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на городской совет.
Дым образовался в результате попадания в один из объектов критической инфраструктуры за пределами города. "Просим в случае изменения направления ветра по возможности не открывать окна и ограничить пребывание на улице до улучшения ситуации", - говорится в сообщении.
Также жителям рекомендуют пить больше воды и пользоваться очистителями воздуха, если таковые имеются.
Напомним, за сутки российские войска совершили 50 обстрелов Черниговской области, большинство с использованием FPV-дронов. Подверглись обстрелам 23 населенных пункта в 7 общинах. В Прилуках ударный беспилотник атаковал нефтебазу, пожар.
