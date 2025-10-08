Обстрелы Черниговщины: в Нежине атакованы объекты железной дороги и энергообъект, в Прилуках - нефтебаза, в Семеновке - пожарная часть. Бушевали пожары. ФОТОрепортаж

За сутки российские войска осуществили 50 обстрелов Черниговской области, большинство с использованием FPV-дронов. Подверглись обстрелам 23 населенных пункта в 7 громадах.

О ситуации в пределах области рассказал председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, вчера в Новгороде-Северском в результате утреннего обстрела травму получила 44-летняя местная жительница, она госпитализирована.



Вечером 7 октября россияне атаковали ударным дроном жилой дом в селе Семеновской громады, уничтожены дом и авто. За медпомощью обратилась 70-летняя женщина.

Ночью враг беспилотником ударил по спецавтомобилю предприятия, осуществляющего ремонт дороги в Семеновской громаде. Ранен 56-летний водитель, он доставлен в больницу. Автомобиль сгорел.





Российские ударные беспилотники атаковали Нежин, Прилуки, Семеновку.



В Нежине попадание в объекты железной дороги, начались пожары, утром - попадание в энергообъект, из-за чего аварийные отключения.

В Прилуках ударный беспилотник атаковал нефтебазу, произошел пожар.

В Семеновке вражеский дрон попал в админздание.



Где есть разрушения или последствия - работают соответствующие службы.

По данным ГСЧС Украины, российские войска нанесли удар по пожарной части подразделения ГСЧС в Семеновке.



В результате атаки загорелась кровля админздания. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.



"К счастью, личный состав во время обстрела находился в укрытии, поэтому никто не пострадал. Пожарная техника осталась неповрежденной", - рассказали в ГСЧС.

