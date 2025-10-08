Обстрелы Черниговщины: в Нежине атакованы объекты железной дороги и энергообъект, в Прилуках - нефтебаза, в Семеновке - пожарная часть. Бушевали пожары. ФОТОрепортаж
За сутки российские войска осуществили 50 обстрелов Черниговской области, большинство с использованием FPV-дронов. Подверглись обстрелам 23 населенных пункта в 7 громадах.
О ситуации в пределах области рассказал председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, вчера в Новгороде-Северском в результате утреннего обстрела травму получила 44-летняя местная жительница, она госпитализирована.
Вечером 7 октября россияне атаковали ударным дроном жилой дом в селе Семеновской громады, уничтожены дом и авто. За медпомощью обратилась 70-летняя женщина.
Ночью враг беспилотником ударил по спецавтомобилю предприятия, осуществляющего ремонт дороги в Семеновской громаде. Ранен 56-летний водитель, он доставлен в больницу. Автомобиль сгорел.
Российские ударные беспилотники атаковали Нежин, Прилуки, Семеновку.
В Нежине попадание в объекты железной дороги, начались пожары, утром - попадание в энергообъект, из-за чего аварийные отключения.
В Прилуках ударный беспилотник атаковал нефтебазу, произошел пожар.
В Семеновке вражеский дрон попал в админздание.
Где есть разрушения или последствия - работают соответствующие службы.
По данным ГСЧС Украины, российские войска нанесли удар по пожарной части подразделения ГСЧС в Семеновке.
В результате атаки загорелась кровля админздания. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.
"К счастью, личный состав во время обстрела находился в укрытии, поэтому никто не пострадал. Пожарная техника осталась неповрежденной", - рассказали в ГСЧС.
