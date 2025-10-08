РУС
Рашисты нанесли удар по энергообъекту в Нежинском районе, есть отключение электроэнергии, - "Черниговоблэнерго"

Часть Нежинского района обесточена из-за удара р

Войска РФ в очередной раз атаковали Нежинский район Черниговской области, есть обесточивание.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр АО "Черниговоблэнерго".

"Снова под прицелом Нежинщина и снова попадание в энергетический объект. Свыше 4,5 тысяч абонентов без электроснабжения. Восстанавливаем!", - говорится в сообщении.

Больше информации о вражеской атаке на эту минуту не известно.

Как сообщалось, по данным "УЗ", затруднено движение поездов Нежинского направления, ряд поездов будет курсировать измененным маршрутом.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Нежин был полностью обесточен, воду подавали по графику.

Нежин (89) Черниговская область (1315) Нежинский район (31)
Де удари по енергооб'єктах воронєжа? Чи смолєнска?
08.10.2025 08:24 Ответить
І біля Кривбасу намагаються ТЕС зруйнувати.
А шо там Потужні відосики про Рожеву Фламінгу?? Вже летять ? ( В ефір)
08.10.2025 08:50 Ответить
поки наші зробили фламінго, кацапи як навіжені наклєпали ребів
випереджають у всьому
ми були непередбачувані, сміливі і кмітливі, допоки зебіл не підкорив собі ЗСУ
08.10.2025 09:37 Ответить
 
 