Рашисты нанесли удар по энергообъекту в Нежинском районе, есть отключение электроэнергии, - "Черниговоблэнерго"

Войска РФ в очередной раз атаковали Нежинский район Черниговской области, есть обесточивание.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр АО "Черниговоблэнерго".

"Снова под прицелом Нежинщина и снова попадание в энергетический объект. Свыше 4,5 тысяч абонентов без электроснабжения. Восстанавливаем!", - говорится в сообщении.

Больше информации о вражеской атаке на эту минуту не известно.

Как сообщалось, по данным "УЗ", затруднено движение поездов Нежинского направления, ряд поездов будет курсировать измененным маршрутом.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Нежин был полностью обесточен, воду подавали по графику.

