Россия нанесла более 26 ударов по украинской энергосистеме за день, - Минэнерго

РФ бьет по украинской энергетике ежедневно - Минэнерго

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что российские войска за последние сутки совершили более 26 атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом говорится в заявлении Минэнерго по итогам встречи Гринчук с послами стран "Большой семерки", информирует Цензор.НЕТ.

"Только за сегодня зафиксировано более 26 атак на энергетическую инфраструктуру. Сумская, Черниговская, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая, Одесская и Полтавская области фактически находятся под постоянным прицелом врага", - отметила министр.

Гринчук отметила, что приоритетом сейчас является усиление противовоздушной защиты и обеспечение энергообъектов средствами радиоэлектронной борьбы.

Она также подчеркнула важность укрепления физической защиты критической инфраструктуры, чтобы уменьшить последствия будущих ударов.

Министр призвала международных партнеров предоставить Украине дополнительное энергетическое оборудование для замены разрушенного.

Среди главных задач на зиму она назвала накопление запасов газа, ведь Россия продолжает бить по газодобывающим и газохранилищным объектам.

Напомним, в ночь на 5 октября Россия осуществила очередную комбинированную атаку на объекты газовой инфраструктуры НАК "Нафтогаз Украины". Были зафиксированы прямые попадания и разрушения.

Ранее, в ночь на 3 октября, россияне нанесли мощнейший с начала полномасштабного вторжения удар по газодобывающим активам Группы "Нафтогаз" - по Харьковщине и Полтавщине враг выпустил 35 ракет и 60 дронов, среди них значительное количество баллистических.

Под ударами также оказались объекты во Львовской и Ивано-Франковской областях, где расположены подземные хранилища газа и нефтегазодобывающие активы.

Из-за атак на энергетическую инфраструктуру Украина планирует увеличить импорт газа, чтобы стабильно пройти осенне-зимний сезон. По словам Гринчук, рассматривается вариант повышения объема импорта до трети от ранее запланированного показателя.

Все дуже просто. Готується договір про збереження НПЗ в обмін на збереження енергетики. Вангую, скоро Трамп виступить з такою пропозицією.
показать весь комментарий
07.10.2025 23:49 Ответить
А де же наші ПОТУЖНІ Фламінго, 8 штук на день?!
А де же наші ПОТУЖНІ Відповіді Зеленського по Москві?!
показать весь комментарий
07.10.2025 23:52 Ответить
Як де?
В туалеті Міндіча - на золотому унітазі і золотому біде.
показать весь комментарий
08.10.2025 00:06 Ответить
До речі, "золотий унітаз" - ну, ДУЖЕ ТУПЕ рішення та розтрата коштів!
Ніколи цього не розумів.
Ну, як що бажаєш зробити круто та гроші є - зроби унітаз хоча би з фторопласту.
По грошам не набагато дешевше, але ефективність та зручність на ПОРЯДОК КРАЩЕ.
показать весь комментарий
08.10.2025 00:16 Ответить
Хтось недавно говорив про симетричні відповіді на обстріли к@ц@пів!
Ну і?
Де ті відповіді Володя?
показать весь комментарий
07.10.2025 23:52 Ответить
Був розрахунок на томагавки та хоч один есмінець для запуску. Але Трамп не дав.
показать весь комментарий
07.10.2025 23:55 Ответить
Ну про "ефективність" вогневих груп на Чернігівщині тільки ледащий не писав.

А в інших областях такі ж потужні військові адміністрації, призначені Зеленським?
показать весь комментарий
07.10.2025 23:55 Ответить
Ось він, момент істини!
Саме час добряче влупити по одній з їхніх АЕС в кацапстані!
Це протверезить кацапів, і на довго!
Бий кацапа молотом, буде кацап компостом!
показать весь комментарий
08.10.2025 00:13 Ответить
Хто нам не дає робити у відповідь?Те що спокійно можемо дістати в Ростові Курську і ті.
показать весь комментарий
08.10.2025 00:31 Ответить
 
 