3 576 47

Люди готовят еду под открытым небом из-за отсутствия света и газа в Шостке на Сумщине. ФОТОрепортаж

В городе Шостка Сумской области местные жители вынуждены готовить пищу под открытым небом - на кострах.

Как сообщают в телеграм-каналах, в городе частично отсутствует электроснабжение и газ, информирует Цензор.НЕТ.

Из-за перебоев в энергоснабжении люди выходят во дворы и обустраивают импровизированные кухни под открытым небом, чтобы приготовить горячую пищу для своих семей.

Коммунальные службы работают над восстановлением подачи электроэнергии и газа. По предварительной информации, энергетики уже ликвидируют повреждения сетей, вызванные российскими обстрелами

Шостка
Шостка
Шостка

шостка

