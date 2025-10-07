3 576 47
Люди готовят еду под открытым небом из-за отсутствия света и газа в Шостке на Сумщине. ФОТОрепортаж
В городе Шостка Сумской области местные жители вынуждены готовить пищу под открытым небом - на кострах.
Как сообщают в телеграм-каналах, в городе частично отсутствует электроснабжение и газ, информирует Цензор.НЕТ.
Из-за перебоев в энергоснабжении люди выходят во дворы и обустраивают импровизированные кухни под открытым небом, чтобы приготовить горячую пищу для своих семей.
Коммунальные службы работают над восстановлением подачи электроэнергии и газа. По предварительной информации, энергетики уже ликвидируют повреждения сетей, вызванные российскими обстрелами
