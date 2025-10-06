Провел энергетическую Ставку, увеличиваем запасы оборудования на зиму, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1321-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Только что провел Ставку - энергетическую. О том, что реально в областях, в громадах, на объектах энергетики. По ситуации в городах от Славутича до Запорожья, также Черниговщина, Сумщина, Харьков, Харьковская область, Донетчина, Днепровщина, также Полтавщина, Запорожская область, Центральная Украина, западные наши области, регионы юга. Отдельно - вызовы по Николаеву и Одессе.
Были доклады и относительно развертывания ПВО - дополнительных возможностей, комплексная защита - доклады военных командующих, а также детальный разговор по защите самих энергообъектов, конкретных громад. Дополнительно еще нужны ресурсы, чтобы был надлежащий ответ на каждую проблему. Мы решили эти вопросы и заполнили все запросы руководителей прежде всего Черниговской, Сумской, Харьковской и Донецкой областей - запросы по финансам, по помощи.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, другие наши чиновники были в Шостке на Сумщине, где особенно сложно, в других городах восточных регионов - докладывали о решениях в поддержку людей. Чиновники будут в регионах. Вице-премьер Алексей Кулеба отчитывался уже о проверке в Одессе. Были доклады министра внутренних дел, министра энергетики Украины, руководителей "Нафтогаза" и "Укрэнерго". Дал четкие задачи по электричеству - по объектам генерации и дополнительному оборудованию на зиму. Мы увеличиваем запасы оборудования.
Четкие задачи есть и по газу - говорим об этом с партнерами, и уже есть готовность премьера Нидерландов помогать и поддерживать нас - сегодня я с ним об этом говорил. Также есть готовность Норвегии - большое спасибо партнерам. МИД Украины соберет послов государств, которые могут помочь", - рассказал Зеленский.
А в Урядовому кварталі, так і сидять міняючи стільці «мудрили», які цих Законів і в очі не бачили!! Вони ж тільки паперові протокольні доручення і малюють, але уже у 2025 році!!!
Слідчим з ГПУ СБУ НАБУ САП БЕБ…, на місяць роботи, разом з студентами 3 курсу юрфаку, щоб челяд привладну зеленського, з 2019 року, на пожиттєво посадити за бездіяльність!!!
Чи Тищенко, Миндіча, Безуглу, ... ?
Та кого зі "слуг" не візьми - ВСІ знатні КРАДІЇ!
"Давай по новой Вова, всё х🤭йня."
"Вова, у тебя скучное лицо - тебе никто денег не даст!"