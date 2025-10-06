РУС
Провел энергетическую Ставку, увеличиваем запасы оборудования на зиму, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1321-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что провел Ставку - энергетическую. О том, что реально в областях, в громадах, на объектах энергетики. По ситуации в городах от Славутича до Запорожья, также Черниговщина, Сумщина, Харьков, Харьковская область, Донетчина, Днепровщина, также Полтавщина, Запорожская область, Центральная Украина, западные наши области, регионы юга. Отдельно - вызовы по Николаеву и Одессе.

Были доклады и относительно развертывания ПВО - дополнительных возможностей, комплексная защита - доклады военных командующих, а также детальный разговор по защите самих энергообъектов, конкретных громад. Дополнительно еще нужны ресурсы, чтобы был надлежащий ответ на каждую проблему. Мы решили эти вопросы и заполнили все запросы руководителей прежде всего Черниговской, Сумской, Харьковской и Донецкой областей - запросы по финансам, по помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский об ударах РФ по газовой инфраструктуре: Добычу сложно защитить, нужно искать деньги на импорт газа

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, другие наши чиновники были в Шостке на Сумщине, где особенно сложно, в других городах восточных регионов - докладывали о решениях в поддержку людей. Чиновники будут в регионах. Вице-премьер Алексей Кулеба отчитывался уже о проверке в Одессе. Были доклады министра внутренних дел, министра энергетики Украины, руководителей "Нафтогаза" и "Укрэнерго". Дал четкие задачи по электричеству - по объектам генерации и дополнительному оборудованию на зиму. Мы увеличиваем запасы оборудования.

Четкие задачи есть и по газу - говорим об этом с партнерами, и уже есть готовность премьера Нидерландов помогать и поддерживать нас - сегодня я с ним об этом говорил. Также есть готовность Норвегии - большое спасибо партнерам. МИД Украины соберет послов государств, которые могут помочь", - рассказал Зеленский.

Топ комментарии
+6
ЗАКУПИВ БІЛЬШЕ ДЕРЕВНОГО ВУГІЛЛЯ ДЛЯ ШАШЛИКІВ ?!!!!!
06.10.2025 20:58 Ответить
+4
Потужний енергетік...
06.10.2025 21:00 Ответить
+4
Як говорив класик:
"Давай по новой Вова, всё х🤭йня."
"Вова, у тебя скучное лицо - тебе никто денег не даст!"
06.10.2025 21:32 Ответить
Все под потужным контролем! И животноводство ...©
06.10.2025 21:05 Ответить
гигаВатник
06.10.2025 22:33 Ответить
На Банковій казино відкрили, 24/7 ставки примають.
06.10.2025 21:04 Ответить
Потужний гігават
06.10.2025 21:04 Ответить
гігаВатник!
06.10.2025 21:11 Ответить
Брешеш.
06.10.2025 21:06 Ответить
Наслідки невиконання, особами з Урядового кварталу, норм Конституції та Законів України, а заробляння бабла з великого крадівництва, з 2019 року, тепер, героїчно виправляють Українці!!
А в Урядовому кварталі, так і сидять міняючи стільці «мудрили», які цих Законів і в очі не бачили!! Вони ж тільки паперові протокольні доручення і малюють, але уже у 2025 році!!!
Слідчим з ГПУ СБУ НАБУ САП БЕБ…, на місяць роботи, разом з студентами 3 курсу юрфаку, щоб челяд привладну зеленського, з 2019 року, на пожиттєво посадити за бездіяльність!!!
06.10.2025 21:10 Ответить
Енергетик був - чи шось більш забористе?
06.10.2025 21:12 Ответить
А про ППО в Чернігові мовчить? Не на часі.....
06.10.2025 21:13 Ответить
Головним закупником призначив Мустафу Найєма?
Чи Тищенко, Миндіча, Безуглу, ... ?
Та кого зі "слуг" не візьми - ВСІ знатні КРАДІЇ!
06.10.2025 21:14 Ответить
стыдно за украину, что это недоросшее жиденя руководит достойной нацией
06.10.2025 21:34 Ответить
Так ця всрата "нація" це лайно і обрала, хоч притомні їм криком кричали, що буде катастрофа.
показать весь комментарий
куда обезьяна наем дел деньги, выделенные на укрепление энергосистемы?
06.10.2025 21:43 Ответить
А в парашу заїхало 20 тисяч північнокореїців - збирати шахеди.
06.10.2025 21:49 Ответить
Не розумію,нащо нам уряд,як що є всезнаючий през.Він і енергетик і посол і військовий і піаніст.Нащо нам ті міністри?
06.10.2025 21:52 Ответить
Ніхто не звертає уваги на те що ти там проводиш, йди с посади і забирай свою зешоблу! Ви провалили мобілізацію на 150 відсотків!
06.10.2025 21:55 Ответить
Забирайся геть, недієздатна нікчема! 4 рік війна, а кацйапня виносить енергетику, як у 22! Чим твоя зелена ******* весь час займалася?! Імпічмент дегенерату!
06.10.2025 21:58 Ответить
На нари ішака безтолкового!
06.10.2025 21:59 Ответить
Що ти збільшуєш, Недолугий? Кацапські дрони вільно пролітають через всю територію України, і б'ють що забажають. А Лошара Янелохович читає потужні тексти з претензіями до партнерів, і переймається тільки ізоляцією потенційних конкурентів на виборах.
06.10.2025 22:08 Ответить
 
 