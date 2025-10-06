УКР
Провів енергетичну Ставку, збільшуємо запаси обладнання на зиму, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 1321-го дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно провів Ставку – енергетичну. Про те, що реально в областях, у громадах, на об’єктах енергетики. По ситуації в містах від Славутича до Запоріжжя, також Чернігівщина, Сумщина, Харків, Харківська область, Донеччина, Дніпровщина, також Полтавщина, Запорізька область, Центральна Україна, західні наші області, регіони Півдня. Окремо – виклики по Миколаєву та Одесі.

Були доповіді й по розгортанню ППО – додаткових спроможностей, комплексний захист – доповіді військових командувачів, а також детальна розмова по захисту самих енергооб’єктів, конкретних громад. Додатково ще потрібні ресурси, щоб була належна відповідь на кожну проблему. Ми вирішили ці питання та заповнили всі запити керівників передусім Чернігівської, Сумської, Харківської та Донецької областей – запити по фінансах, по допомозі.

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, інші наші урядовці були в Шостці на Сумщині, де особливо складно, в інших містах східних регіонів – доповідали щодо рішень на підтримку людей. Урядовці будуть у регіонах. Віцепрем’єр Олексій Кулеба звітував вже про перевірку в Одесі. Були доповіді міністра внутрішніх справ, міністра енергетики України, керівників Нафтогазу та Укренерго. Дав чіткі завдання по електриці – по об’єктах генерації та додатковому обладнанню на зиму. Ми збільшуємо запаси обладнання.

Чіткі завдання є й по газу – говоримо про це з партнерами, і вже є готовність Прем’єра Нідерландів допомагати і підтримувати нас – сьогодні я з ним про це говорив. Також є готовність Норвегії – дуже дякую партнерам. МЗС України збере послів держав, які можуть допомогти", - розповів Зеленський.

Зеленський Володимир (25713) енергетика (2721) Ставка (169)
ЗАКУПИВ БІЛЬШЕ ДЕРЕВНОГО ВУГІЛЛЯ ДЛЯ ШАШЛИКІВ ?!!!!!
показати весь коментар
06.10.2025 20:58 Відповісти
Потужний енергетік...
показати весь коментар
06.10.2025 21:00 Відповісти
Все под потужным контролем! И животноводство ...©
показати весь коментар
06.10.2025 21:05 Відповісти
На Банковій казино відкрили, 24/7 ставки примають.
показати весь коментар
06.10.2025 21:04 Відповісти
Потужний гігават
показати весь коментар
06.10.2025 21:04 Відповісти
гігаВатник!
показати весь коментар
06.10.2025 21:11 Відповісти
Брешеш.
показати весь коментар
06.10.2025 21:06 Відповісти
Наслідки невиконання, особами з Урядового кварталу, норм Конституції та Законів України, а заробляння бабла з великого крадівництва, з 2019 року, тепер, героїчно виправляють Українці!!
А в Урядовому кварталі, так і сидять міняючи стільці «мудрили», які цих Законів і в очі не бачили!! Вони ж тільки паперові протокольні доручення і малюють, але уже у 2025 році!!!
Слідчим з ГПУ СБУ НАБУ САП БЕБ…, на місяць роботи, разом з студентами 3 курсу юрфаку, щоб челяд привладну зеленського, з 2019 року, на пожиттєво посадити за бездіяльність!!!
показати весь коментар
06.10.2025 21:10 Відповісти
Енергетик був - чи шось більш забористе?
показати весь коментар
06.10.2025 21:12 Відповісти
А про ППО в Чернігові мовчить? Не на часі.....
показати весь коментар
06.10.2025 21:13 Відповісти
Головним закупником призначив Мустафу Найєма?
Чи Тищенко, Миндіча, Безуглу, ... ?
Та кого зі "слуг" не візьми - ВСІ знатні КРАДІЇ!
показати весь коментар
06.10.2025 21:14 Відповісти
Як говорив класик:
"Давай по новой Вова, всё х🤭йня."
"Вова, у тебя скучное лицо - тебе никто денег не даст!"
показати весь коментар
06.10.2025 21:32 Відповісти
стыдно за украину, что это недоросшее жиденя руководит достойной нацией
показати весь коментар
06.10.2025 21:34 Відповісти
Так ця всрата "нація" це лайно і обрала, хоч притомні їм криком кричали, що буде катастрофа.
показати весь коментар
06.10.2025 21:59 Відповісти
куда обезьяна наем дел деньги, выделенные на укрепление энергосистемы?
показати весь коментар
06.10.2025 21:43 Відповісти
А в парашу заїхало 20 тисяч північнокореїців - збирати шахеди.
показати весь коментар
06.10.2025 21:49 Відповісти
Не розумію,нащо нам уряд,як що є всезнаючий през.Він і енергетик і посол і військовий і піаніст.Нащо нам ті міністри?
показати весь коментар
06.10.2025 21:52 Відповісти
Ніхто не звертає уваги на те що ти там проводиш, йди с посади і забирай свою зешоблу! Ви провалили мобілізацію на 150 відсотків!
показати весь коментар
06.10.2025 21:55 Відповісти
Забирайся геть, недієздатна нікчема! 4 рік війна, а кацйапня виносить енергетику, як у 22! Чим твоя зелена ******* весь час займалася?! Імпічмент дегенерату!
показати весь коментар
06.10.2025 21:58 Відповісти
На нари ішака безтолкового!
показати весь коментар
06.10.2025 21:59 Відповісти
Що ти збільшуєш, Недолугий? Кацапські дрони вільно пролітають через всю територію України, і б'ють що забажають. А Лошара Янелохович читає потужні тексти з претензіями до партнерів, і переймається тільки ізоляцією потенційних конкурентів на виборах.
показати весь коментар
06.10.2025 22:08 Відповісти
 
 