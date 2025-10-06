Провів енергетичну Ставку, збільшуємо запаси обладнання на зиму, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 1321-го дня війни з РФ.

"Щойно провів Ставку – енергетичну. Про те, що реально в областях, у громадах, на об’єктах енергетики. По ситуації в містах від Славутича до Запоріжжя, також Чернігівщина, Сумщина, Харків, Харківська область, Донеччина, Дніпровщина, також Полтавщина, Запорізька область, Центральна Україна, західні наші області, регіони Півдня. Окремо – виклики по Миколаєву та Одесі.

Були доповіді й по розгортанню ППО – додаткових спроможностей, комплексний захист – доповіді військових командувачів, а також детальна розмова по захисту самих енергооб’єктів, конкретних громад. Додатково ще потрібні ресурси, щоб була належна відповідь на кожну проблему. Ми вирішили ці питання та заповнили всі запити керівників передусім Чернігівської, Сумської, Харківської та Донецької областей – запити по фінансах, по допомозі.

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, інші наші урядовці були в Шостці на Сумщині, де особливо складно, в інших містах східних регіонів – доповідали щодо рішень на підтримку людей. Урядовці будуть у регіонах. Віцепрем’єр Олексій Кулеба звітував вже про перевірку в Одесі. Були доповіді міністра внутрішніх справ, міністра енергетики України, керівників Нафтогазу та Укренерго. Дав чіткі завдання по електриці – по об’єктах генерації та додатковому обладнанню на зиму. Ми збільшуємо запаси обладнання.

Чіткі завдання є й по газу – говоримо про це з партнерами, і вже є готовність Прем’єра Нідерландів допомагати і підтримувати нас – сьогодні я з ним про це говорив. Також є готовність Норвегії – дуже дякую партнерам. МЗС України збере послів держав, які можуть допомогти", - розповів Зеленський.

