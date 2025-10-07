Росія завдала понад 26 ударів по українській енергосистемі за день, - Міненерго

Міністерка енергетики України Світлана Гринчук заявила, що російські війська за останню добу здійснили понад 26 атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Про це йдеться у заяві Міненерго за підсумками зустрічі Гринчук із послами країн "Великої сімки", інформує Цензор.НЕТ.

"Лише за сьогодні зафіксовано понад 26 атак на енергетичну інфраструктуру. Сумська, Чернігівська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Одеська та Полтавська області фактично перебувають під постійним прицілом ворога", - наголосила міністрка.

Читайте: Провів енергетичну Ставку, збільшуємо запаси обладнання на зиму, - Зеленський. ВIДЕО

Гринчук зазначила, що пріоритетом зараз є посилення протиповітряного захисту та забезпечення енергооб’єктів засобами радіоелектронної боротьби.

Вона також підкреслила важливість зміцнення фізичного захисту критичної інфраструктури, аби зменшити наслідки майбутніх ударів.

Міністерка закликала міжнародних партнерів надати Україні додаткове енергетичне обладнання для заміни зруйнованого.

Серед головних завдань на зиму вона назвала накопичення запасів газу, адже Росія продовжує бити по газовидобувних і газосховищних об’єктах.

Читайте: Прифронтові регіони України отримають 1,5 мільярда на захист об’єктів енергетики

Нагадаємо, у ніч на 5 жовтня Росія здійснила чергову комбіновану атаку на об’єкти газової інфраструктури НАК "Нафтогаз України". Було зафіксовано прямі влучання та руйнування.

Раніше, у ніч на 3 жовтня, росіяни завдали найпотужнішого від початку повномасштабного вторгнення удару по газовидобувних активах Групи "Нафтогаз" - по Харківщині та Полтавщині ворог випустив 35 ракет і 60 дронів, серед них значна кількість балістичних.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Люди готують їжу просто неба через відсутність світла та газу у Шостці на Сумщині. ФОТОрепортаж

Під ударами також опинилися об’єкти у Львівській та Івано-Франківській областях, де розташовані підземні сховища газу та нафтогазовидобувні активи.

Через атаки на енергетичну інфраструктуру Україна планує збільшити імпорт газу, щоб стабільно пройти осінньо-зимовий сезон. За словами Гринчук, розглядається варіант підвищення обсягу імпорту до третини від раніше запланованого показника.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ