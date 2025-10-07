УКР
Росія завдала понад 26 ударів по українській енергосистемі за день, - Міненерго

РФ б’є по українській енергетиці щодня - Міненерго

Міністерка енергетики України Світлана Гринчук заявила, що російські війська за останню добу здійснили понад 26 атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Про це йдеться у заяві Міненерго за підсумками зустрічі Гринчук із послами країн "Великої сімки", інформує Цензор.НЕТ.

"Лише за сьогодні зафіксовано понад 26 атак на енергетичну інфраструктуру. Сумська, Чернігівська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Одеська та Полтавська області фактично перебувають під постійним прицілом ворога", - наголосила міністрка.

Гринчук зазначила, що пріоритетом зараз є посилення протиповітряного захисту та забезпечення енергооб’єктів засобами радіоелектронної боротьби.

Вона також підкреслила важливість зміцнення фізичного захисту критичної інфраструктури, аби зменшити наслідки майбутніх ударів.

Міністерка закликала міжнародних партнерів надати Україні додаткове енергетичне обладнання для заміни зруйнованого.

Серед головних завдань на зиму вона назвала накопичення запасів газу, адже Росія продовжує бити по газовидобувних і газосховищних об’єктах.

Нагадаємо, у ніч на 5 жовтня Росія здійснила чергову комбіновану атаку на об’єкти газової інфраструктури НАК "Нафтогаз України". Було зафіксовано прямі влучання та руйнування.

Раніше, у ніч на 3 жовтня, росіяни завдали найпотужнішого від початку повномасштабного вторгнення удару по газовидобувних активах Групи "Нафтогаз" - по Харківщині та Полтавщині ворог випустив 35 ракет і 60 дронів, серед них значна кількість балістичних.

Під ударами також опинилися об’єкти у Львівській та Івано-Франківській областях, де розташовані підземні сховища газу та нафтогазовидобувні активи.

Через атаки на енергетичну інфраструктуру Україна планує збільшити імпорт газу, щоб стабільно пройти осінньо-зимовий сезон. За словами Гринчук, розглядається варіант підвищення обсягу імпорту до третини від раніше запланованого показника.

Все дуже просто. Готується договір про збереження НПЗ в обмін на збереження енергетики. Вангую, скоро Трамп виступить з такою пропозицією.
показати весь коментар
07.10.2025 23:49 Відповісти
А де же наші ПОТУЖНІ Фламінго, 8 штук на день?!
А де же наші ПОТУЖНІ Відповіді Зеленського по Москві?!
показати весь коментар
07.10.2025 23:52 Відповісти
Як де?
В туалеті Міндіча - на золотому унітазі і золотому біде.
показати весь коментар
08.10.2025 00:06 Відповісти
До речі, "золотий унітаз" - ну, ДУЖЕ ТУПЕ рішення та розтрата коштів!
Ніколи цього не розумів.
Ну, як що бажаєш зробити круто та гроші є - зроби унітаз хоча би з фторопласту.
По грошам не набагато дешевше, але ефективність та зручність на ПОРЯДОК КРАЩЕ.
показати весь коментар
08.10.2025 00:16 Відповісти
Хтось недавно говорив про симетричні відповіді на обстріли к@ц@пів!
Ну і?
Де ті відповіді Володя?
показати весь коментар
07.10.2025 23:52 Відповісти
Був розрахунок на томагавки та хоч один есмінець для запуску. Але Трамп не дав.
показати весь коментар
07.10.2025 23:55 Відповісти
Ну про "ефективність" вогневих груп на Чернігівщині тільки ледащий не писав.

А в інших областях такі ж потужні військові адміністрації, призначені Зеленським?
показати весь коментар
07.10.2025 23:55 Відповісти
Ось він, момент істини!
Саме час добряче влупити по одній з їхніх АЕС в кацапстані!
Це протверезить кацапів, і на довго!
Бий кацапа молотом, буде кацап компостом!
показати весь коментар
08.10.2025 00:13 Відповісти
Хто нам не дає робити у відповідь?Те що спокійно можемо дістати в Ростові Курську і ті.
показати весь коментар
08.10.2025 00:31 Відповісти
 
 